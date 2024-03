(VTC News) -

Valentine trắng 14/3 - White Valentine, White Day - là ngày bạn có thể tặng quà để đáp lại người yêu mình hoặc gửi những lời chúc cảm động, chân thành đến họ.

Lời chúc Valentine trắng 14/3 dành cho bạn gái

1. Em à, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em thêm một lần nữa. Nhưng anh không biết có kiếp sau hay không nên sẽ cố gắng yêu em hết lòng ở kiếp này. Valentine trắng 14/3 vui vẻ, hạnh phúc em nhé.

2. Vào ngày này tháng trước, anh đã hạnh phúc vô bờ khi nhận được quà và hoa của em. Valentine trắng này, anh chỉ muốn nói lời cảm ơn tới cô gái dễ thương nhất anh từng biết và mong cho tình yêu của chúng mình là mãi mãi.

3. Phụ nữ trên đời không thiếu nhưng anh chỉ cần em là đủ. Happy White Valentine Day!

4. Đừng đổ lỗi cho anh khi đã yêu em điên cuồng. Đó là tất cả những lỗi lầm của em, bởi em có mọi thứ mà anh thích. Valentine trắng hạnh phúc em nhé.

5. Em biết không, anh đang tự hỏi rằng đồng hồ của anh hỏng hay thời gian quay lưng với anh mất rồi, bởi khi bên em, anh chẳng bao giờ thấy đủ. Cầu xin Valentine trắng này thật dài để em chìm trong hạnh phúc.

Lời chúc ngày Valentine trắng 14/3 sẽ giúp người ấy cảm thấy hạnh phúc.

6. Anh thường ngại ngùng khi nói lời cảm ơn một ai đó. Nhưng hôm nay anh phải dũng cảm nói với em rằng, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Chúc em có một ngày 14/3 vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa nhất.

7. Thi thoảng anh tự hỏi liệu mình có đủ sức để đấu tranh cho tình yêu không, nhưng rồi nhớ tới khuôn mặt em anh lại sẵn sàng cho trận chiến mới. Valentine hạnh phúc em nhé.

8. Tặng niềm vui để em ngọt ngào, tặng nụ cười để em rạng rỡ, tặng trái tim anh nồng cháy để em mãi là người yêu của anh. Happy White Valentine Day! Gửi đến em muôn vàn yêu thương.

9. Chẳng có từ ngữ nào có thể bày tỏ được niềm hạnh phúc, vui mừng của anh khi có em trong cuộc đời này. Cảm ơn em vì tất cả! Chúc em luôn xinh đẹp, bình an và hạnh phúc không chỉ trong dịp 14/3 này mà còn rất, rất nhiều ngày về sau nữa.

10. Nhân ngày 14/3, chúc em luôn xinh đẹp, tươi vui và thật hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta nhé. Cảm ơn em đã luôn yêu thương và tin tưởng anh. Yêu em!

11. Em biết không, em chính là mảnh ghép quan trọng, là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của anh. Anh mong sao em sẽ luôn xinh đẹp, tươi vui và hạnh phúc em yêu nhé. Yêu em hơn những gì anh nói.

12. Anh nhớ em thật nhiều, mỗi phút giây trôi qua anh đều muốn được ở gần em và ôm em. Gửi đến em thật nhiều nụ hôn trong ngày Valentine trắng 14/3. Hãy luôn cười thật tươi em nhé!

Lời chúc Valentine trắng 14/3 dành cho bạn trai

1. Chúc anh ngày Valentine trắng hạnh phúc. Em đang nhớ anh rất nhiều và mong được gặp anh vào một ngày không xa.

2. Nếu có ai đó hỏi em hạnh phúc là gì, em sẽ tựa vào vai anh và nói hạnh phúc đơn giản chỉ là em được ở bên anh như lúc này. Chúc mừng Valentine trắng anh yêu của em!

3. Em gửi gió mang hơi ấm và nụ hôn đến nơi ấy - nơi có một người đang trông giữ trái tim em. Valentine trắng một mình và nhớ anh rất nhiều!

4. Tất cả những gì em mong muốn trong ngày Valentine trắng 14/3 là được ở bên anh hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Chúc mừng tình yêu của đôi ta, mừng Ngày lễ Tình nhân trắng 14/3!

5. Anh yêu, Valentine trắng này anh đừng mua chocolate tặng em nhé. Món quà mà em muốn chính là nụ cười của anh đấy.

6. Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Em yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em. Chúc anh Valentine trắng ấm áp, yêu thương.

7. Anh nên tranh thủ làm điều em thích vào ngày hôm nay. Bởi, nếu anh có làm ít lại hơn so với những ngày trước thì em vẫn sẽ rút ngắn thời gian tra tấn tinh thần anh. Em hứa đấy. Mừng anh ngày Valentine trắng.

8. Anh chính là nguyên do khiến hạnh phúc luôn luôn ngự trị trong trái tim em. Nếu có một điều ước, em sẽ ước mọi giây phút bên anh trở thành vĩnh cửu.

9. Vào ngày lễ đặc biệt này, em chỉ muốn thú nhận rằng em yêu anh điên cuồng và không có gì trên thế giới này có thể thay đổi tình yêu của em với anh.

10. Em ước anh có thể ở đây cùng em kỷ niệm lễ tình yêu này. Em yêu và mong muốn chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Chúc mừng lễ tình nhân.

11. Gửi anh, người đàn ông em yêu! Chúc anh ngày Valentine trắng hạnh phúc. Em vẫn mãi yêu và chờ ngày anh trở về.

Lời chúc Valentine trắng 14/3 bằng tiếng Anh

1. As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts. Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel. Happy White Valentine day!

Kể cả lúc bận rộn thế nào, chồng/vợ cũng cần được nhắc nhở rằng chúng ta vẫn là của nhau. Ngày lễ Tình nhân là một ngày tuyệt vời để chồng/vợ ngừng lại và nhận ra vợ/chồng khiến chồng/vợ cảm thấy tuyệt vời đến thế nào. Chúc vợ/chồng ngày Valentine trắng vui vẻ!

2. On this White Valentine's Day 14/3, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

Vào ngày Valentine trắng 14/3 hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì anh có là tình yêu dành cho em. Mặc dù khoảng cách chia chúng ta ra, thời gian giúp chúng ta đi trên con đường của chúng ta. Mỗi ngày anh sẽ giữ trong tim sự quan tâm và cầu chúc đến em và anh sẽ không bao giờ rời xa em.

3. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my valentine.

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

4. I didn't think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy White Valentine's Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine trắng!

5. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that's what you're. Here's wishing you a sweet valentines day that's as special as you're.

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một Ngày lễ Tình nhân ngọt ngào như chính em vậy.

