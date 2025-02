Lời chúc Valentine 14/2 bẳng tiếng Anh

(VTC News) -

Những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa vào Ngày lễ Tình nhân 14/2 không chỉ tạo nên niềm vui mà còn giúp kết nối tình cảm thêm bền chặt với người mình yêu. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách thể hiện khác biệt và đầy thú vị, tại sao không thử gửi lời chúc Valentine bằng tiếng Anh? Điều này không chỉ mang lại sự mới mẻ mà còn là cách để bạn dễ dàng thể hiện tình cảm, đặc biệt là với những ai ngại ngùng.

Lời chúc Valentine 14/2 bằng tiếng Anh dành cho bạn gái

1. Darling, my love for you is as deep as the sea and as high as the sky. Happy Valentine’s Day!

Dịch: Em yêu, tình yêu anh dành cho em cao như trời, sâu như biển. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân!

2. Love is a strange creature. It goads, and it inspires. It is painful yet so sweet. Love is you and me living our lives together. Happy Valentine’s Day to us.

Dịch: Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó kích thích và truyền cảm hứng. Nó khiến người ta đau khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào. Tình yêu là khi anh và em cùng nhau chung sống. Chúc một mùa Valentine hạnh phúc sẽ đến với hai ta.

3. You make the abnormal seem normal and the normal seem fun. You truly make everything around you better; this is why I love you. Happy Valentine’s Day!

Dịch: Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em thay đổi mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân!

4. Roses are red and violets are blue, I’ve never been more in love with you! Happy Valentine’s Day, my love!

Dịch: Hoa hồng màu đỏ còn violet màu tím phớt xanh, anh thì chưa bao giờ từng yêu ai như yêu em. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh!

5. It’s a shame that even if I gather all the dictionaries in the world, I’d still not find a word to describe your beauty. Happy Valentine’s Day!

Dịch: Thật xấu hổ vì ngay cả khi anh tập hợp tất cả từ điển trên thế giới, anh vẫn không thể tìm được từ nào diễn tả vẻ đẹp của em. Chúc em Ngày lễ Tình nhân vui vẻ!

Lời chúc Valentine 14/2 bằng tiếng Anh dành cho bạn trai

1. I can’t imagine my life without you. Happy Valentine’s Day, my love!

Dịch: Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu anh. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, tình yêu của em!

2. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. Happy Valentine’s Day!

Dịch: Mỗi câu chuyện tình yêu đều đẹp theo cách riêng, nhưng em thích nhất câu chuyện của chúng ta. Chúc mừng ngày Valentine!

3. I don’t want fancy gifts and fresh flowers. All I need is you holding my hands and saying that you love me. Happy Valentines Day.

Dịch: Em không cần những món quà đặc biệt và những bông hoa tươi thắm. Tất cả những gì em cần là anh nắm tay em và nói anh yêu em. Chúc anh Ngày lễ Tình nhân vui vẻ.

4. Chocolates are sweet, flowers are romantic. But if you’re with me, I don’t need anything else. Wish you all the love and happiness.

Dịch: Chocolate thì ngọt ngào, những bông hoa thì lãng mạn. Nhưng nếu anh ở bên em, em không cần bất cứ điều gì khác. Mong anh sẽ có nhiều tình yêu và hạnh phúc.

5. I was looking for a perfect gentleman and I found one. I want to keep you forever in my life. I love you. Wishing you a happy valentine’s day!

Dịch: Em tìm kiếm một quý ông hoàn hảo và em đã tìm thấy anh. Em muốn giữ anh trong cuộc sống của mình mãi mãi. Em yêu anh. Chúc anh Ngày lễ Tình nhân vui vẻ!

Lời chúc Valentine 14/2 bằng tiếng Anh dành cho vợ

1. The day we met is a day I will never ever forget. I have never been so happy till the day I found you. Happy Valentine’s Day my love!

Dịch: Ngày ta gặp nhau là ngày anh sẽ không bao giờ quên. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cho đến ngày anh tìm thấy em. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, tình yêu của đời anh!

2. A day without you so bored and a life without you is just a waste of life. Thanks for making my life full of colors.

Dịch: Một ngày không có em thật buồn chán và một cuộc sống không có em chỉ phí hoài. Cảm ơn em vì đã làm nên màu sắc trong cuộc đời của anh.

3. You are unique. You are caring and you are the best. And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!

Dịch: Em là độc nhất vô nhị, em chu đáo quan tâm, em là người phụ nữ tốt nhất thế gian. Và anh là người may mắn nhất khi có em trong đời. Chúc em Valentine hạnh phúc, tình yêu của anh!

4. Even though life has given me many reasons to hate it, wifey – you are the reason of my smile every morning. Happy Valentine’s Day. I love you so much.

Dịch: Dù có rất nhiều lý do khiến anh ghét cuộc sống này nhưng vợ à, em là lý do để anh mỉm cười mỗi ngày. Chúc em Ngày lễ Tình nhân vui vẻ. Anh yêu em rất nhiều.

5. To my lovely wife, with all the love in the world, I’m sending this valentine’s card to let you know you’re everything to me. Happy Valentine’s Day!

Dịch: Gửi người vợ đáng yêu của anh với tất cả tình yêu trên thế gian này, anh tặng em tấm thiệp này để em biết rằng em là tất cả đối với anh. Chúc em Ngày lễ Tình nhân vui vẻ!

Lời chúc Valentine 14/2 bằng tiếng Anh dành cho chồng

1. Happy Valentine’s Day my love. May God increase our years together.

Dịch: Lễ Tình nhân vui vẻ! Chúc cho chúng ta bên nhau dài lâu.

2. Happy Valentines! Thank you for the best years of my life dear husband.

Dịch: Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân! Cảm ơn anh vì luôn đem đến cho em những ngày tháng ngọt ngào nhất!

3. Happy Valentine’s Day my love. I may not be perfect, but I have a perfect husband like you.

Dịch: Chúc mừng 14/2 tình yêu của em. Chúc anh yêu Valentine hạnh phúc. Em có thể không hoàn hảo nhưng em có một người chồng hoàn hảo là anh.

4. I am that lucky girl who has found a best friend and a husband in the same person. Happy Valentine’s day honey. Thank you for always being there for me.

Dịch: Thật may mắn khi đã tìm được cả thân bạn lẫn bạn đời chỉ trong một người duy nhất. Chúc anh một ngày Valentine hạnh phúc và cám ơn vì đã luôn bên cạnh em.

5. Valentine’s day is more special because I get to celebrate with the person I love the most. I love you.

Dịch: Lễ Tình nhân năm nay càng thêm phần đặc biệt bởi em có thể ở bên cạnh người mình yêu thương nhất.