(VTC News) -

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm là dịp để cả thế giới tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để chúng ta gửi đến những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình lời chúc tốt đẹp nhất.

Lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất

Dưới đây là những lời chúc ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng bà, mẹ, vợ, người yêu, bạn bè và đồng nghiệp của mình trong dịp đặc biệt này.

Lời chúc 8/3 dành cho bà, mẹ

1. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc bà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Mong bà luôn sống vui và mãi bên con cháu.

2. Chúc bà Ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bà đã luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là chỗ dựa vững chắc và nguồn cảm hứng không ngừng cho con và mọi thành viên.

3. Bà kính yêu, con chúc bà ngày 8/3 tràn đầy sức khỏe và niềm vui. Con luôn tự hào và biết ơn vì bà đã truyền cho con những giá trị sống quý báu.

4. Ngày 8/3, con dành tặng bà mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Mong bà luôn an yên, khỏe mạnh, và tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.

5. Bà ơi, đằng sau sự thành công của con luôn có bóng dáng của bà với tình yêu thương vô bờ bến. Chúc bà ngày 8/3 thật đặc biệt và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ con cháu.

Lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa. (Ảnh: Nhật Thùy)

6. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì tất cả những hy sinh và tình yêu vô bờ bến dành cho con.

7. Mẹ yêu ơi, con mong mẹ mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc mẹ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và nhận được nhiều yêu thương từ gia đình mình.

8. Con thật may mắn khi được là con của mẹ. Mẹ luôn là người dẫn dắt, chỉ bảo con trong từng bước đi của cuộc đời. Chúc mẹ ngày 8/3 thật ý nghĩa và luôn ý thức được rằng mẹ tuyệt vời biết bao!

9. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ. Con yêu mẹ nhiều hơn tất cả những lời có thể diễn tả. Chúc mẹ mãi vui vẻ và hạnh phúc bên chúng con.

10. Nhân ngày 8/3 con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ, luôn sát cánh bên con và cho con những lời khuyên để con vững bước trong cuộc sống mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều.

Lời chúc 8/3 dành cho vợ, người yêu

1. Nhân ngày 8/3, anh muốn gửi đến em tất cả yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc. Em không chỉ là người vợ tuyệt vời mà còn là người bạn đồng hành đáng mơ ước của anh. Yêu em mãi mãi!

2. Chúc vợ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời anh, và anh luôn biết ơn vì có em bên cạnh.

3. Em là nửa kia hoàn hảo của cuộc đời anh. Cảm ơn em vì những hy sinh và tình yêu vô điều kiện. Chúc em ngày 8/3 tuyệt vời và hạnh phúc mãi mãi.

4. Vợ mãi là nguồn cảm hứng và động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúc em xinh đẹp, mạnh khỏe và luôn tỏa sáng nhé vợ yêu.

5. Em không chỉ là người vợ, người mẹ của các con anh mà còn là người bạn đồng hành với anh suốt cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng vun đắp để có mái ấm gia đình hạnh phúc nhé. Happy International Women’s Day!

6. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để anh nhắc lại rằng anh yêu em nhiều thế nào. Chúc em ngày lễ vui vẻ và nhớ rằng anh luôn ở bên em.

7. Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy International Women’s Day!

8. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chúc cô gái nhỏ của anh sẽ có một ngày thật hạnh phúc, ý nghĩa và luôn tươi trẻ mỗi ngày.

9. Gửi đến người con gái anh yêu! Chúc tình yêu của anh một 8/3 thật nhiều niềm vui, luôn luôn hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều baby.

10. Nhân ngày 8/3, chúc người yêu của anh sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều sẽ là ngày ý nghĩa đối với em. Yêu em.

Lời chúc 8/3 dành cho đồng nghiệp, bạn bè

1. Chúc mừng ngày 8/3! Cảm ơn vì đã luôn là người bạn tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Hy vọng bạn có một ngày đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui.

2. Ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp để tôn vinh những điều tốt đẹp nhất về bạn. Chúc bạn luôn rạng rỡ và hạnh phúc. Mình luôn tự hào khi có một người bạn như bạn bên cạnh.

3. Chúc bạn ngày 8/3 thật đặc biệt và tràn đầy yêu thương! Bạn là người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ, và mình cảm thấy may mắn khi có bạn là bạn đồng hành.

4. Bạn thân à, chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời chúc của phái nam trong ngày đặc biệt hôm nay nhé. Và hãy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và gặp thật nhiều may mắn hơn nha.

5. Ngày 8/3, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Chúc bạn tôi luôn xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của nửa thế giới còn lại.

Lời chúc 8/3 dành cho đồng nghiệp, bạn bè. (Ảnh: Nhật Thùy)

6. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ! Hy vọng hôm nay sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và tạo động lực cho tôi trong công việc.

7. Gửi đến bạn, người đồng nghiệp tuyệt vời nhất, lời chúc ngày 8/3 vui vẻ! Bạn không chỉ là người đồng nghiệp mà còn là người bạn đáng quý. Chúc bạn luôn mạnh mẽ và thành công trong mọi lĩnh vực.

8. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc bạn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và đạt được mọi mục tiêu trong công việc cũng như cuộc sống. Cảm ơn bạn vì những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau.

9. Xin được gửi lời chúc nồng nàn, tràn đầy yêu thương nhất đến với các đồng nghiệp nữ. Chúc các bạn có ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm luôn bình an, vui vẻ và thành công trong công việc lẫn trong cuộc sống.

10. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả “bông hoa xinh đẹp” trong công ty, chúc các chị em trọn vẹn niềm vui và đong đầy hạnh phúc trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Lời chúc 8/3 dành cho cô giáo

1. Chúc cô có một Ngày Quốc tế Phụ nữ tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Cảm ơn cô đã giúp em vượt qua những khó khăn và dạy cho em hiểu giá trị của kiến thức trong cuộc sống.

2. Nhân ngày 8/3, em xin gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng cô luôn xinh đẹp, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.

3. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em xin chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Cô là người em luôn trân trọng và quý mến, là tấm gương sáng để em noi theo. Chúc cô một ngày tràn ngập niềm vui.

4. Tập thể lớp chúng em kính chúc cô ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc, mong cô luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Chúc cô nhận được những niềm vui và yêu thương từ những người xung quanh.

5. Nhân ngày 8/3, chúng em xin gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúng em luôn biết ơn và ảm ơn cô vì những bài học quý giá mà cô từng chỉ bảo cho chúng em.

6. Cô ơi! Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, em chúc cô luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và niềm vui để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả. Cô luôn là niềm cảm hứng và là tấm gương sáng để chúng em noi theo.

7. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, em xin gửi đến cô lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn cô đã không ngừng dạy dỗ và truyền cảm hứng cho chúng em. Chúc cô mãi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường giáo dục."

8. Chúc cô ngày 8/3 thật nhiều niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc bên gia đình và những người thương yêu. Chúng em mong rằng, cô sẽ luôn gặp may mắn và sự an lành trong cuộc sống.

9. Cô kính mến, dù có đi khắp bốn phương trời, chúng em sẽ mãi không quên công lao của cô – người đã mở ra cho chúng em cánh cửa tri thức. Chúc cô ngày 8/3 thật đáng nhớ và tuyệt vời!

10. Nhân ngày 8/3, chúng em gửi đến cô một bó hoa tri thức với những điều tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn xinh đẹp, trẻ trung và giữ mãi đam mê với nghề giáo.

Lời chúc 8/3 bằng Tiếng Anh

1. Dear mom, I just want you to know how fortunate I find myself to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy International Women’s Day!

Dịch: Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã may mắn ra sao khi thấy mình quá hạnh phúc với người mẹ tuyệt vời như mẹ. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!

2. Dear Mom, on this International Women’s Day, I want to express my deepest gratitude for your unwavering love and sacrifices. Your strength, kindness, and resilience are the pillars that hold our family together. You are not just my mother; you are my inspiration and my hero. Happy International Women’s Day 8/3!

Dịch: Mẹ yêu của con, trong Ngày Quốc tế Phụ nữ này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với tình yêu và sự hy sinh không ngừng của mẹ. Sức mạnh, lòng tốt và sự kiên nhẫn của mẹ là trụ cột giữ cho gia đình chúng ta vững vàng. Mẹ không chỉ là người mẹ của con; mẹ còn là nguồn động viên và người anh hùng của con. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!

3. Wishing you a day filled with love, laughter, and all the beautiful things life has to offer. Happy International Women’s Day!

Dịch: Chúc bạn một ngày tràn ngập tình yêu, tiếng cười và tất cả những điều tươi đẹp mà cuộc sống mang lại. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

4. May your journey be adorned with success, happiness, and the recognition you deserve. Happy International Women’s Day!

Dịch: Chúc hành trình của bạn được tô điểm bằng thành công, hạnh phúc và sự công nhận mà bạn xứng đáng được nhận. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

5. To the radiant women who bring warmth and love, may your day be as bright as your hearts. Happy International Women’s Day!

Dịch: Gửi đến những người phụ nữ rạng rỡ mang đến sự ấm áp và yêu thương, chúc ngày của bạn cũng tươi sáng như trái tim bạn. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!

6. Wishing our dearest teacher a joyful and happy International Women’s Day on March 8th! Thank you for not only imparting knowledge but also instilling passion and dedication. You are our inspiration!

Dịch: Chúc mừng cô giáo thân thương của chúng em một Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tràn đầy niềm vui! Cảm ơn cô không chỉ vì kiến thức mà còn vì sự đam mê và tận tụy.

7. Happy International Women’s Day to our beloved teacher! May this day be filled with meaning and happiness. You are not just an educator but also a source of optimism. We are forever grateful!

Dịch: Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đến cô giáo yêu quý của chúng em! Mong rằng ngày hôm nay sẽ tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cô không chỉ là người giáo viên mà còn là nguồn động viên. Chúng em mãi mãi biết ơn cô!

8. Happy International Women’s Day! To the amazing women, you are deserving of love, and respect. And all the wonderful things life has to offer. Embrace your strength, celebrate your uniqueness, and remember that you are enough just as you are.

Dịch: Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ! Gửi đến người phụ nữ tuyệt vời, bạn xứng đáng với tình yêu, sự tôn trọng và tất cả những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Hãy trân trọng sức mạnh của bạn, tôn vinh sự độc đáo của bạn và hãy nhớ rằng bạn chỉ cần là chính mình là đủ.