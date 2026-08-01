Sunshine Group khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông 2 tỷ USD

(VTC News) -

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo xã Hát Môn, Phúc Thọ, Phúc Lộc; lãnh đạo Sunshine Group và đông đảo nhà thầu, đối tác.

Lãnh đạo Hà Nội và lãnh đạo Sunshine Group thực hiện nghi thức khởi công dự án Noble Rivera.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group cho biết Noble Rivera có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, diện tích gần 250ha, thuộc địa bàn các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn (Hà Nội), với quy mô gần 2.000 căn dinh thự cao cấp, được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ và hạ tầng, hướng tới kiến tạo một đô thị sinh thái hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Ông Đỗ Văn Trường - PCT HĐQT Sunshine Group - phát biểu tại sự kiện.

“Noble Rivera không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là cam kết đầu tư dài hạn của Sunshine Group trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những cực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực phía Tây Hà Nội.

Chúng tôi mong muốn phát triển một đại đô thị sinh thái ven sông đúng nghĩa, hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước và các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô”, lãnh đạo Sunshine Group nhấn mạnh.

Tâm điểm trên đại lộ huyết mạch Tây Thăng Long

Noble Rivera tọa lạc ngay trên đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 33km chuẩn bị thông xe trong năm 2027, đồng thời cũng là 1 trong các trục động lực phát triển chiến lược của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với chuỗi đô thị, trung tâm kinh tế và công nghệ mới phía Tây.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 32; Vành đai 4; cầu Hồng Hà, cầu Vân Phúc cùng Metro số 3, số 8; qua đó chỉ mất 15 phút tới Hồ Tây, 20 phút tới Mỹ Đình và khoảng 30 phút tới Hồ Hoàn Kiếm hoặc sân bay Nội Bài.

11km ven sông và hệ sinh thái mặt nước hiếm có tại phía Tây Thủ đô

Noble Rivera được phát triển trên một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi tại Hà Nội còn đủ quy mô để kiến tạo một đại đô thị sinh thái đúng nghĩa, với nguồn sinh khí được bồi đắp từ hai dòng sông lớn là sông Hồng và hành lang xanh sông Đáy. Trải dài hơn 11km mặt tiền ven sông và được quy hoạch đến 14 hồ nội khu, dự án sở hữu một hệ sinh thái mặt nước kế sông, cận hồ hiếm có tại phía Tây Thủ đô.

Không chỉ mang đến tầm nhìn khoáng đạt, cấu trúc sông hồ liên hoàn này còn vận hành như một “hạ tầng sinh thái” cốt lõi - một trục vi khí hậu tự nhiên xuyên suốt, góp phần điều hòa nhiệt độ, tăng cường đối lưu không khí và kiến tạo chuẩn sống resort biệt lập giữa thiên nhiên.

Trong bối cảnh các quỹ đất ven sông tại Hà Nội ngày càng khan hiếm, 11km ven sông của dự án là “đặc quyền không thể tái tạo” về khí hậu, cảnh quan và giá trị quỹ đất ven sông trong tương lai.

Bộ sưu tập dinh thự độc bản ven sông, diện tích lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500 m²/căn

Dự án phát triển gần 2.000 căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2.000 - 2.500m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, hệ thống vật liệu hoàn thiện được tinh tuyển kỹ càng, sử dụng công nghệ phục chế của các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu, cùng mô hình “One Villa - One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự này là hệ tiện ích quy mô lớn với hàng chục tiện ích wellness, thương mại, thể thao, y tế và văn hóa, tích hợp công nghệ quản lý thông minh với AI và các giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến. Trong đó nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên, trung tâm thương mại, trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và các không gian văn hoá giải trí dành riêng cho cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, với lợi thế trải dài 11km đường sông, Sunshine Group sẽ kiến tạo tại Noble Rivera một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất Thủ đô, được quy hoạch giật cấp nhằm khai thác trọn vẹn giá trị của hệ sinh thái sông nước; tích hợp đa dạng tiện ích như đường đạp xe, không gian cắm trại, vườn hoa, cùng không gian trình diễn văn hoá, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram….mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối thiên nhiên xuyên suốt.

Được biết, Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện đang là chủ đầu tư khoảng 20 dự án với tổng vốn gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất. Danh mục này phần lớn là các dự án tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa tính các dự án phía Nam và các dự án đang triển khai pháp lý.

Trong đó, riêng tại Tây Thăng Long, Sunshine Group đang phát triển chuỗi ba dự án gồm Noble Rivera tổng vốn 2 tỷ USD, Noble Palace Garden gần 630 căn biệt thự, Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences gần 2.500 căn nhà phố châu Âu (đang tăng tốc bàn giao cùng thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng).

Khi hệ thống hạ tầng chiến lược đi vào vận hành, chuỗi đô thị này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, dịch vụ, việc làm, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và dân cư chất lượng cao, qua đó góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, nâng tầm diện mạo và chất lượng sống của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.