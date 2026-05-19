Tiềm năng shophouse The Gió Riverside nhờ liền kề 2 nhà ga Metro

(VTC News)

Hưởng lợi từ lưu lượng cư dân và dòng di chuyển Metro

Theo quy hoạch, tuyến Metro số 1 kéo dài có điểm đầu tại nhà ga S0 đi qua nhà ga S2.1, liền kề The Gió Riverside, sau đó kết nối đến ga SC tại trung tâm hành chính mới Đồng Nai và điểm cuối là sân bay quốc tế Long Thành.

Vị trí này không chỉ cho phép The Gió Riverside kết nối đến các đầu mối giao thương, cảng hàng không, logistics mà còn mở ra tiềm năng cho dòng sản phẩm shop khối đế tại dự án khi tuyến Metro số 1 nối dài đi vào vận hành, dự kiến năm 2030.

The Gió Riverside liền kề 2 nhà ga Metro S0 và S2.1.

Đại diện An Gia cho biết, với lợi thế mặt tiền sầm uất liền kề 2 nhà ga Metro, các sản phẩm khối đế The Gió Riverside ước tính phục vụ trực tiếp khoảng 12.000 cư dân sinh sống nội khu và lân cận. Đồng thời, đón trọn hàng nghìn lượt khách di chuyển ổn định mỗi ngày giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Khi đi vào hoạt động, The Gió Riverside sẽ tập trung đầy đủ các loại hình thương mại - dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực đến thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe... với sự tham gia của các tên tuổi lớn trong lĩnh vực F&B, hệ thống bán lẻ và cửa hàng tiện lợi.

Chưa kể, khi cộng đồng cư dân hình thành và các cửa hàng đi vào khai thác thực tế, giá trị cho thuê, khả năng sang nhượng và thanh khoản của dòng sản phẩm shop khối đế sẽ được kích hoạt mạnh mẽ. Điều này vừa góp phần gia tăng giá trị đầu tư dài hạn, vừa củng cố vị thế của The Gió Riverside như một điểm đến thương mại - dịch vụ sôi động mới tại khu Đông TP.HCM.

Thiết kế linh hoạt, đa dạng diện tích

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm shop khối đế The Gió Riverside là thiết kế linh hoạt gồm 1 trệt 1 lầu, 2 lối ra vào riêng biệt, diện tích trung bình từ 100-150m2. Thiết kế không chỉ tối ưu công năng mà còn gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh và tiềm năng đầu tư.

Shop khối đế tại nội khu dự án The Gió Riverside.

Tầng trệt sở hữu mặt tiền rộng rãi, dễ dàng tiếp cận luồng khách hàng nội khu và khu vực lân cận. Đây là không gian phù hợp cho các loại hình kinh doanh như F&B, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc… đóng vai trò là mặt bằng kinh doanh chính, tạo nguồn thu ổn định và gia tăng giá trị nhận diện thương hiệu.

Trong khi đó, khu vực tầng trên có thiết kế linh hoạt để mở rộng công năng. Chủ sở hữu có thể sử dụng làm văn phòng điều hành, kho hàng hoặc mở rộng dịch vụ như spa, nails, studio, quán cà phê… Việc tận dụng tầng trên không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh mà không cần thuê thêm mặt bằng bên ngoài.

Mặt khác, cấu trúc này cũng giúp mỗi căn shop khối đế trở thành một hệ sinh thái thương mại thu nhỏ, có thể khai thác nhiều nguồn thu cùng lúc: vừa kinh doanh trực tiếp, vừa cho thuê linh hoạt. Chủ sở hữu có thể vận hành tầng trệt và cho thuê tầng lầu, hoặc ngược lại, tạo dòng tiền kép và tối đa hiệu suất đầu tư trên cùng diện tích.

Thanh toán chỉ 21%

Theo An Gia, số lượng giới hạn là yếu tố khiến shop khối đế liên tục xác lập mặt bằng giá mới qua các năm. Đáng chú ý, trong khi nhiều sản phẩm đã "chạm" ngưỡng giá khoảng 22 tỷ đồng, dòng shop khối đế tại The Gió Riverside được quan tâm nhờ mức giá chỉ khoảng 6,5-7 tỷ đồng/căn, diện tích khoảng 100m2.

Mặt tiền shop khối đế dự án The Gió Riverside.

Sự chênh lệch này thể hiện ưu thế về vốn, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận bất động sản thương mại ngay trong khu phức hợp cao cấp, quy mô 3.000 căn hộ. Nếu so sánh tương quan, giá shop khối đế The Gió Riverside chỉ bằng khoảng 30% so với khu vực quận 9 và khoảng 10-20% so với khu vực quận 2. Đây là ngưỡng đầu tư phù hợp với nhiều nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tạo điều kiện để phân bổ dòng vốn linh hoạt và giảm áp lực tài chính.

Để sở hữu shop khối đế The Gió Riverside, người mua chỉ cần thanh toán 21%. Còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất, ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng.

Chưa kể, khách hàng còn được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 20%. Đây là mức chiết khấu hiếm có, tạo thêm "lớp" lợi nhuận cho khách hàng ngay tại thời điểm giao dịch.

“Với số lượng hạn chế cùng chính sách thanh toán đột phá, shop khối đế The Gió Riverside nổi bật trong bối cảnh thị trường shophouse trung tâm đã “chạm đỉnh”. Sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền thực, tối ưu khả năng khai thác và tiềm năng tăng giá trong trung - dài hạn”, đại diện An Gia nói.

