(VTC News) -

Hoa giấy với những chùm hoa đầy màu sắc là một trong những loài cây cảnh được ưa chuộng nhất. Để hoa giấy phát triển khỏe mạnh, cho ra những bông hoa rực rỡ, việc lựa chọn đúng loại nước tưới là vô cùng quan trọng. Nước không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết cho cây mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của rễ, lá và khả năng ra hoa của cây.

Tưới cây hoa giấy nên dùng loại nước nào?

Trước khi đi sâu vào các loại nước khác nhau, cần hiểu rằng hoa giấy có nhu cầu tưới nước đặc biệt. Chúng là loài cây ưa khô và không thích bị tưới quá nhiều nước. Điều này có nghĩa là việc chọn đúng loại nước cũng như cách tưới cây hoa giấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cây. Tưới quá nhiều nước có thể gây úng rễ, trong khi tưới quá ít nước có thể làm cây khô héo.

Vậy loại nước cây hoa giấy thích nhất? Nước máy là loại nước phổ biến nhất, nhưng chúng thường chứa một lượng clo và các khoáng chất nhất định. Clo có thể gây hại cho rễ cây, trong khi các khoáng chất có thể tích tụ theo thời gian, gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên, nếu nguồn nước máy của bạn không chứa quá nhiều clo hoặc khoáng chất thì việc sử dụng nước máy vẫn chấp nhận được, đặc biệt nếu bạn để nước lắng qua đêm để clo bay hơi.

Loại nước cây hoa giấy thích nhất là nước mưa. (Ảnh: Xuân Nông)

Nước mưa được xem là một lựa chọn tuyệt vời cho hoa giấy. Nước mưa là loại nước tự nhiên, mềm, chứa các khoáng chất vi lượng có lợi cho cây. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng nước mưa bạn thu được không bị ô nhiễm và cũng cần có biện pháp lưu trữ nước mưa hợp lý để sử dụng dần.

Nước cất là loại nước tinh khiết, chỉ chứa H2O và không có bất kỳ tạp chất nào. Đây là lựa chọn tốt nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn chất lượng nước tưới cho cây hoa giấy. Tuy nhiên, nước cất có thể không cung cấp đủ khoáng chất cần thiết cho cây, do đó bạn có thể cần bổ sung thêm phân bón. Ngoài ra, nước cất đắt và không phải lúc nào cũng có sẵn.

Nước giếng có hàm lượng khoáng chất khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực. Nước giếng có thể chứa các khoáng chất có lợi cho cây, nhưng cũng có thể chứa các chất có hại nếu nguồn nước bị ô nhiễm. Do đó, cần kiểm tra chất lượng nước giếng trước khi sử dụng để tưới cho hoa giấy.

Độ pH của nước cũng là một yếu tố cần quan tâm. Hoa giấy thích nước có độ pH trung tính hoặc hơi axit (khoảng 6.0 - 6.5). Nước quá kiềm hoặc quá axit đều có thể gây hại cho cây, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây.

Về mặt thực tiễn, cần cân nhắc đến chi phí và tính khả dụng của các loại nước khác nhau. Nước máy là loại nước rẻ và dễ kiếm nhất, trong khi nước cất có thể đắt hơn và khó kiếm hơn. Nước mưa là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có thể thu thập và lưu trữ một cách an toàn.

Cách tưới cây hoa giấy

Cách tưới nước cho hoa giấy cũng quan trọng như việc lựa chọn loại nước. Nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh tưới vào giữa trưa nắng nóng, vì có thể làm cây bị sốc nhiệt. Nên tưới nước từ từ, cho đến khi nước ngấm đều vào đất, tránh tưới quá nhiều nước một lúc.

Các dấu hiệu như lá vàng, rụng lá, hoặc cây không ra hoa có thể là dấu hiệu của việc tưới nước không đúng cách. Nếu lá cây bị vàng, có thể là do tưới quá nhiều nước, hoặc do nước tưới có độ pH không phù hợp. Nếu lá cây bị khô héo, có thể là do tưới quá ít nước hoặc do đất bị quá khô.

Tần suất tưới nước cho hoa giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như thời tiết, loại đất và độ tuổi của cây. Vào mùa hè, có thể cần tưới nước hàng ngày, trong khi vào mùa đông, có thể chỉ cần tưới 2-3 lần/tuần.

Ngoài việc tưới nước, cũng cần chú ý đến các yếu tố khác như chất lượng đất, độ thoát nước và ánh sáng. Đảm bảo rằng cây được trồng trong đất có khả năng thoát nước tốt, và được đặt ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời.

Tóm lại, việc lựa chọn loại nước phù hợp và tưới nước đúng cách là một yếu tố quan trọng để hoa giấy phát triển khỏe mạnh và cho ra những bông hoa rực rỡ. Mặc dù nước mưa là lựa chọn tốt nhất, bạn vẫn có thể sử dụng nước máy nếu nguồn nước của bạn có chất lượng tốt. Tuy nhiên, cần tránh tưới quá nhiều nước và luôn quan sát tình trạng của cây để điều chỉnh chế độ tưới cho phù hợp. Việc kết hợp chăm sóc toàn diện bao gồm cả nước tưới, ánh sáng và dinh dưỡng là điều kiện cần để có một cây hoa giấy khỏe mạnh và rực rỡ.