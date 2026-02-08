Toàn cảnh tuyến đường hơn 83 tỷ vừa thông xe kỹ thuật, lách giữa 2 tòa chung cư

Dự án do UBND phường Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư, được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại Nghị quyết số 09 ngày 29/10/2019. Sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 83,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng.