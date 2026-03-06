Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

Hiện trạng cầu vượt thi công dang dở tại nút giao Phạm Tu - Tỉnh lộ 70. (Video: Thành Vĩnh)
Dự án tuyến đường Phạm Tu được triển khai theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 2,5km, kết nối từ Vành đai 3 đến đường 70. Đường đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2020, góp phần mở thêm trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên, phần cầu vượt tại nút giao với Tỉnh lộ 70 vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đơn vị thi công mới chỉ xây dựng xong phần trụ cầu rồi dừng lại nhiều năm nay.
Các trụ cầu bê tông nằm chơ vơ giữa lòng đường.
Nhiều khu vực quanh chân trụ phủ đầy cỏ dại, rác thải và dây leo.
Phần mặt cầu chưa hoàn thiện cũng bị bỏ không, vật liệu xây dựng nằm rải rác, nhiều mảng bê tông bị nứt vỡ.
Cỏ mọc dày trên bề mặt công trình khiến cầu vượt dang dở trông như một bãi đất hoang giữa khu dân cư đông đúc.
Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua khu vực này mỗi ngày rất lớn. Do hạ tầng giao thông chưa được hoàn thiện, nút giao giữa đường Phạm Tu, Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ (đường 70) và khu vực Xa La thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Tình trạng kẹt xe xuất hiện gần như cả ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.
Nhiều xe tải, xe container và xe khách phải di chuyển chậm từng mét.
Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô, thậm chí nhiều người lái xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.
Đoạn đường chỉ dài chưa tới 200m nhưng lại có hai nút giao gần nhau nên các dòng phương tiện thường xuyên xung đột.
Chị Ngọc (sống tại phường Hà Đông) cho biết, tình trạng ùn tắc ở khu vực này đã kéo dài nhiều năm. “Vào giờ cao điểm, xe cộ gần như đứng im. Chỉ cần thiếu lực lượng điều tiết giao thông là rất khó di chuyển", chị Ngọc nói.
Chị Nguyễn Thị Lan (kinh doanh gần khu vực nút giao) cho biết, tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Ngày nào xe cộ cũng ken đặc, khói bụi và tiếng ồn rất lớn. Có hôm xe kẹt hàng giờ liền. Người dân chỉ mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thông thoáng hơn”, chị Lan nói.
Trước áp lực giao thông ngày càng tăng tại khu vực này, TP Hà Nội đang triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để tiếp tục thực hiện dự án.
Mới đây, thành phố công bố phương án thu hồi khoảng 21.100m² đất để phục vụ việc hoàn thiện nút giao Phạm Tu - Cầu Bươu. Trong đó, mức bồi thường dự kiến cao nhất lên tới khoảng 62,6 triệu đồng/m², cao hơn so với bảng giá đất hiện hành.
Theo cơ quan chức năng, việc đưa ra mức hỗ trợ cao nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị.
