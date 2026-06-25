Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan 6h ngày 26/6

(VTC News) -

Trận Tunisia vs Hà Lan diễn ra lúc 6h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng F World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tunisia vs Hà Lan nhanh nhất.

Hà Lan nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F khi gặp Tunisia, đội bóng đã hết cơ hội đi tiếp sau chuỗi trận đáng thất vọng. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Tunisia vs Hà Lan Thời gian: 6h ngày 26/6. Sân: Arrowhead, Kansas City, Mỹ. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan trên kênh nào?

Trận Tunisia vs Hà Lan được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 6h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Hà Lan tạm dẫn đầu bảng F. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan hôm nay

Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Tunisia vs Hà Lan đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Tunisia vs Hà Lan diễn ra lúc 6h ngày 26/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận cuối thuộc bảng F. Khung giờ thi đấu không quá thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Tunisia vs Hà Lan

Sau khi bị Nhật Bản cầm hòa 2-2 trong trận ra quân và để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ, Hà Lan đã nhanh chóng đáp trả bằng màn trình diễn bùng nổ trước Thụy Điển. Chiến thắng 5-1 không chỉ giúp đoàn quân của HLV Ronald Koeman lấy lại sự tự tin mà còn giúp họ chiếm ngôi đầu bảng F.

Trong khi đó, sau hai lượt trận không thành công, Tunisia đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng. Thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân khiến HLV Sabri Lamouchi mất việc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Herve Renard cũng không mang lại hiệu ứng tích cực khi "Đại bàng Carthage" tiếp tục thua đậm 0-4 trước Nhật Bản. Đáng chú ý, Tunisia đã phải nhận tới 9 bàn thua chỉ sau hai lượt trận.

Theo mô hình dự báo dựa trên 25.000 lần mô phỏng của Opta, Hà Lan là đội được đánh giá vượt trội với xác suất chiến thắng lên tới 83%. Trong khi đó, Tunisia chỉ có 5,2% cơ hội tạo nên bất ngờ. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 11,8%.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.