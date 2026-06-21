Thảm bại trước Nhật Bản, cầu thủ Tunisia thừa nhận 'không đủ trình đá World Cup'

(VTC News) -

Sau trận thua 1-5 trước Thụy Điển ở World Cup 2026, đội tuyển Tunisia nhận thêm thất bại 0-4 trước Nhật Bản vào trưa nay (21/6, giờ Việt Nam) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Với 2 thất bại đậm, đội tuyển Tunisia hết cơ hội đi tiếp.

Phát biểu sau trận thua đội tuyển Nhật Bản, tiền vệ kiêm đội trưởng của đội tuyển Tunsia, Ellyes Skhiri chia sẻ: "Mọi thứ thực sự rất khó khăn. Vấn đề lớn nhất nằm ở hệ thống phòng ngự, chúng tôi đã chơi quá chệch choạc. Có lẽ chúng tôi chưa đủ trình độ để cạnh tranh ở sân chơi World Cup”.

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Tunisia. Chúng tôi phải thừa nhận rằng mình không có đủ trình độ để thi đấu ở World Cup”, Ellyes Skhiri nói tiếp.

Ellyes Skhiri và ĐT Tunisia sớm bị loại ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Ellyes Skhiri cho rằng thất bại trước đội tuyển Thụy Điển và Nhật Bản chỉ là bề nổi với đội tuyển Tunisia. Anh cũng cho rằng đội tuyển cần có dự án để phát triển nhằm nâng cao sức mạnh.

"Đội tuyển Tunisia cần một dự án bóng đá bài bản, bởi những gì chúng tôi đã thể hiện thực sự rất đáng thất vọng. Không thể xem những gì đã xảy ra trong các trận đấu với đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Nhật Bản chỉ đơn thuần là kết quả. Vấn đề còn lớn hơn thế rất nhiều”, đội trưởng của đội tuyển Tunisia khẳng định.

"Chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai và tìm ra một dự án bóng đá phù hợp, giống như cách các đội tuyển Senegal và đội tuyển Morocco đã xây dựng”, Ellyes Skhiri nhấn mạnh.

Theo trang Alaraby, Ellyes Skhiri có màn trình diễn thảm họa ở World Cup 2026. Elias Skhiri (31 tuổi), từng mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ Tunisia khi tham dự World Cup 2026. Trong lần góp mặt thứ ba tại giải đấu, tiền vệ của Eintracht Frankfurt (Đức) lại nằm trong số những điểm yếu của đội tuyển, dù vẫn được đánh giá cao về vai trò chiến thuật và khả năng kiểm soát phòng thay đồ.

Skhiri lần đầu đeo băng đội trưởng tại một kỳ World Cup, khi cựu HLV Sabri Lamouchi ưu tiên anh thay vì Ali Al-Abdi, người được dự kiến sẽ là đội trưởng ở giải đấu này.

Trước đó, Skhiri từng là nhân tố quan trọng trong chiến thắng lịch sử của đội tuyển Tunisia trước Pháp tại World Cup 2022. Tuy nhiên, ở kỳ World Cup lần này, màn trình diễn của anh lại mang tính thảm họa.Trong trận ra quân gặp Thụy Điển, khi đội tuyển Tunisia đang kiểm soát thế trận và tỉ số là 1-2, Skhiri mắc sai lầm mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để đối thủ ghi bàn thứ ba.

Đến trận gặp đội tuyển Nhật Bản, anh tiếp tục lặp lại sai lầm cá nhân. Ở bàn thua thứ 4, Skhiri lại mất bóng ở khu vực giữa sân, dẫn đến bàn thắng của Nhật Bản, chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của các đồng đội, đồng thời đẩy Tunisia vào một thất bại nặng nề khác.

Đội tuyển Tunisia sẽ gặp Hà Lan ở trận cuối vòng bảng vào ngày 26/6 (6h, giờ Việt Nam).