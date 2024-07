(VTC News) -

8 đội tuyển góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2024 gồm Argentina, Ecuador, Venezuela, Canada, Colombia, Panama, Uruguay và Brazil.

Theo cách thức chia cặp ở tứ kết, các đội bảng A gặp bảng B và bảng C gặp bảng D. Đến bán kết, ban tổ chức không xếp so le mà vẫn để các đội bảng A và B vào một nhánh, bảng C và D vào một nhánh. Do đó, có thể xảy ra trường hợp các đội cùng bảng tái đấu ở bán kết.

Các trận đấu vòng tứ kết Copa America 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5/7 đến 7/7.

Lịch thi đấu tứ kết Copa America 2024

Ngày Giờ Trận đấu 5/7 08h00 Argentina vs Ecuador 6/7 08h00 Venezuela vs Canada 7/7 05h00 Colombia vs Panama 7/7 08h00 Uruguay vs Brazil

Argentina toàn thắng vòng bảng.

Thứ hạng của các đội tuyển ở vòng bảng phản ánh tương đối chính xác trình độ thực tế của các đội. 4 đội đầu bảng Argentina, Venezuela, Uruguay và Colombia cũng là 4 đội dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Khu vực CONCACAF chỉ có hai đại diện là Canada và Panama vượt qua vòng bảng.

Đương kim vô địch Argentina chạm trán Ecuador ở tứ kết. Albiceleste thể hiện sức mạnh ở vòng bảng khi giành thành tích toàn thắng. Cầu thủ chơi nổi bật nhất là Lautaro Martinez với 4 pha lập công. Song, cầu thủ quan trọng nhất của Argentina vẫn là Lionel Messi.

Đội tuyển Brazil gây thất vọng khi chỉ về thứ hai bảng D. Trận hòa Costa Rica ảnh hưởng lớn đến vị trí của Selecao, khiến họ tranh vé đi tiếp cho đến lượt trận cuối cùng. Brazil năm nay không có Neymar nên họ trông chờ nhiều vào Vinicius, song, ngôi sao của Real Madrid chưa chứng minh khả năng gánh vác hàng công.

Venezuela và Uruguay giữ phong độ ổn định khi toàn thắng vòng bảng. Thử thách với Uruguay ở tứ kết sẽ khó hơn khi họ đụng độ Brazil.