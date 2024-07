Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/7 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/7 và sáng 8/7. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của Copa America 2024 và Cúp Quốc gia Việt Nam.

Lịch thi đấu tứ kết Copa America 2024

- 05h00 ngày 7/7: Colombia vs Panama (K+SPORT1, K+SPORT2, VTC1, VTC3)

- 08h00 ngày 7/7: Uruguay vs Brazil (K+SPORT1, K+SPORT2, VTC1, VTC3)

Uruguay chạm trán Brazil.

Lịch thi đấu chung kết Cúp quốc gia Việt Nam

- 18h00 ngày 7/7: CK - Hà Nội vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- 07h30 ngày 8/7: Houston Dynamo vs Los Angeles FC

- 07h30 ngày 8/7: Sporting Kansas City vs FC Dallas

- 07h30 ngày 8/7: San Jose Earthquakes vs Chicago Fire

- 08h30 ngày 8/7: Colorado Rapids vs St. Louis City

- 09h30 ngày 8/7: LA Galaxy vs Minnesota United

- 09h30 ngày 8/7: Portland Timbers vs Nashville SC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 02h00 ngày 8/7: Fortaleza vs Fluminense

- 02h00 ngày 8/7: Cruzeiro vs Corinthians

- 02h00 ngày 8/7: Juventude vs Gremio

- 04h00 ngày 8/7: Internacional vs Vasco da Gama

- 04h30 ngày 8/7: Palmeiras vs Bahia

- 04h30 ngày 8/7: Vitoria vs Criciuma

- 04h30 ngày 8/7: Atletico GO vs Athletico Paranaense

- 06h30 ngày 8/7: Botafogo FR vs Atletico MG

Lịch thi đấu K.League 1

- 17h00 ngày 7/7: Daejeon Citizen vs Jeonbuk FC

- 17h00 ngày 7/7: Gangwon FC vs Gwangju FC

Lịch thi đấu J.League 1

- 17h00 ngày 7/7: Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga FC

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 20h00 ngày 7/7: Baladiyyat Al-Mehalla vs Al Masry

- 23h00 ngày 7/7: El Gounah vs Ceramica Cleopatra

- 23h00 ngày 7/7: El Zamalek vs Ismaily SC

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- 20h00 ngày 7/7: Group A - Fenix vs River Plate

- 22h30 ngày 7/7: Group A - Club Atletico Progreso vs Racing

- 01h30 ngày 8/7: Group B - Nacional vs Rampla Juniors

- 04h00 ngày 8/7: Group A - Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers

- 06h30 ngày 8/7: Group B - Miramar Misiones vs Danubio

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 19h30 ngày 7/7: Bodoe/Glimt vs Brann

- 22h00 ngày 7/7: FK Haugesund vs Sarpsborg 08

- 22h00 ngày 7/7: HamKam vs Tromsoe

- 22h00 ngày 7/7: KFUM Oslo vs Viking

- 22h00 ngày 7/7: Molde vs Lillestroem

- 00h15 ngày 8/7: Rosenborg vs Odds Ballklubb

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 17h00 ngày 7/7: Lion City Sailors FC vs Tanjong Pagar United FC

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- 22h30 ngày 7/7: IFK Mariehamn vs FC Haka J

- 22h30 ngày 7/7: KuPS vs IF Gnistan

Lịch thi đấu Cup quốc gia Chile

- 23h30 ngày 7/7: Magallanes vs Union Espanola

- 02h00 ngày 8/7: Everton CD vs Universidad de Chile

- 04h30 ngày 8/7: Deportes Santa Cruz vs Colo Colo

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- 20h00 ngày 7/7: FC Minsk vs Neman Grodno

- 22h00 ngày 7/7: Naftan Novopolotsk vs FK Slutsk

- 00h00 ngày 8/7: Dnepr Mogilev vs Shakhtyor Soligorsk

Lịch thi đấu China Super League

- 18h00 ngày 7/7: Nantong Zhiyun FC vs Chengdu Rongcheng

- 18h35 ngày 7/7: Beijing Guoan vs Wuhan Three Towns

- 18h35 ngày 7/7: Qingdao Hainiu vs Qingdao West Coast

- 19h00 ngày 7/7: Zhejiang Professional vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- 19h00 ngày 7/7: Vaernamo vs IFK Gothenburg

- 19h00 ngày 7/7: AIK vs Kalmar FF

- 21h30 ngày 7/7: Malmo FF vs Halmstads BK

- 21h30 ngày 7/7: GAIS vs Hammarby IF

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 00h00 ngày 8/7: Atletico Ottawa vs Pacific FC

- 04h00 ngày 8/7: Valour FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 01h00 ngày 8/7: Pumas vs Leon

- 08h00 ngày 8/7: Pachuca vs Monterrey

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 23h05 ngày 7/7: San Telmo vs Gimnasia Mendoza

- 01h00 ngày 8/7: Atletico Guemes vs Guillermo Brown

- 01h00 ngày 8/7: CA Alvarado vs Agropecuario

- 01h00 ngày 8/7: CA Defensores de Belgrano vs Deportivo Moron

- 01h00 ngày 8/7: CA Defensores Unidos vs Aldosivi

- 01h00 ngày 8/7: Racing de Cordoba vs All Boys

- 01h05 ngày 8/7: CA San Miguel vs Chacarita Juniors

- 01h30 ngày 8/7: Deportivo Maipu vs Arsenal Sarandi

- 02h00 ngày 8/7: CA Gimnasia de Jujuy vs San Martin San Juan

- 02h00 ngày 8/7: Patronato de Parana vs Tristan Suarez

- 02h30 ngày 8/7: CA Chaco For Ever vs Nueva Chicago

- 03h10 ngày 8/7: Almirante Brown vs Club Atletico Colon

- 03h30 ngày 8/7: Quilmes vs Club Atletico Estudiantes

- 05h10 ngày 8/7: Ferro Carril Oeste vs San Martin de Tucuman

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 21h00 ngày 7/7: Coritiba vs Paysandu

- 02h00 ngày 8/7: Ituano FC vs Botafogo SP

- 04h30 ngày 8/7: Guarani vs Sport Recife

Lịch thi đấu J.League 2

- 17h00 ngày 7/7: Ehime FC vs Thespakusatsu Gunma

Lịch thi đấu K.League 2

- 17h00 ngày 7/7: Cheongju FC vs Seoul E-Land FC

- 17h00 ngày 7/7: Ansan Greeners vs Jeonnam Dragons

Lịch thi đấu Hạng 2 Trung Quốc

- 18h00 ngày 7/7: Liaoning Tieren vs Chongqing Tonglianglong FC

- 18h00 ngày 7/7: Dalian Zhixing FC vs Qingdao Red Lions

- 18h00 ngày 7/7: Yanbian Longding vs Suzhou Dongwu