Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/7 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/7 và sáng 20/7. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải bóng đá trên thế giới.

Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á

- 15h00 ngày 19/7: Bảng C - U19 Malaysia vs U19 Brunei

- 19h30 ngày 19/7: Bảng C - U19 Thái Lan vs U19 Singapore

U19 Thái Lan chạm trán U19 Singapore.

Lịch thi đấu U19 UEFA EURO

- 21h30 ngày 19/7: Bảng B - U19 Đan Mạch vs U19 Pháp

- 01h00 ngày 20/7: Bảng B - U19 Thổ Nhĩ Kỳ vs U19 Tây Ban Nha

Lịch thi đấu giao hữu câu lạc bộ

- 22h00 ngày 19/7: Sligo Rovers vs Everton

- 00h00 ngày 20/7: Austria Wien vs FC Porto

- 00h00 ngày 20/7: Nottingham Forest vs Sunderland

- 01h00 ngày 20/7: Eastleigh vs Southampton

- 01h30 ngày 20/7: Harrogate vs Leeds United

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 01h00 ngày 20/7: Barracas Central vs Newell's Old Boys

- 05h00 ngày 20/7: Belgrano vs Deportivo Riestra

- 07h00 ngày 20/7: Rosario Central vs Sarmiento

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 18h45 ngày 19/7: Geylang International FC vs Tanjong Pagar United FC

- 19h15 ngày 19/7: Brunei DPMM vs Hougang United FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- 22h45 ngày 19/7: Cherno More Varna vs CSKA 1948

- 01h15 ngày 20/7: Krumovgrad vs Slavia Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- 23h00 ngày 19/7: AGF vs FC Midtjylland

- 01h00 ngày 20/7: FC Nordsjaelland vs AaB

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- 22h30 ngày 19/7: CSM Politehnica Iasi vs Botosani

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 23h00 ngày 19/7: Jagiellonia Bialystok vs Puszcza Niepolomice

- 01h30 ngày 20/7: Slask Wroclaw vs Lechia Gdansk

Lịch thi đấu Cup quốc gia Ai Cập

- 00h00 ngày 20/7: Al Ahly vs Aluminium Naq Hammadi

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- 05h00 ngày 20/7: Group A - Defensor Sporting vs River Plate

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 00h00 ngày 20/7: Bodoe/Glimt vs Odds Ballklubb

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- 06h00 ngày 20/7: Huachipato vs Cobreloa

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 05h00 ngày 20/7: CD Jaguares vs Patriotas

- 07h30 ngày 20/7: Fortaleza FC vs Tolima

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 08h00 ngày 20/7: Atletico de San Luis vs Tijuana

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- 00h00 ngày 20/7: Sirius vs Malmo FF

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 01h00 ngày 20/7: CA Chaco For Ever vs Temperley

- 04h10 ngày 20/7: Atletico Rafaela vs Nueva Chicago

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 05h00 ngày 20/7: Avai FC vs Ceara

- 07h30 ngày 20/7: Coritiba vs Mirassol

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 06h30 ngày 20/7: Charleston Battery vs Miami FC

- 06h30 ngày 20/7: North Carolina FC vs Detroit City FC

- 07h00 ngày 20/7: Louisville City FC vs Colorado Springs Switchbacks FC

- 10h00 ngày 20/7: Phoenix Rising FC vs El Paso Locomotive