Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/04/2025 tại Cà Mau

16/04/2025 từ 08h30 - 15h30

Mất điện một phần xã Quách Phẩm Bắc. Một phần ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Đông và mất điện ấp Tân Thới, Tân Thới A, Gành Hào, Tân Phong A, Tân Phong B, Tân An A, Tân An B, Xóm Mới, huyện Đầm Dơi.

Điện lực Đầm Dơi

Bảo trì và sửa chữa lưới điện