Lên mạng giả gái, gửi clip nhạy cảm để tống tiền

(VTC News) -

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Công Toàn (29 tuổi, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Toàn đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau rồi lên mạng tải các hình ảnh, clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ đẹp để đặt làm hình đại diện của các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo.

Toàn dùng các tài khoản này kết bạn với nhiều người là nam giới rồi nhắn tin, gửi cho nhau các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền các nạn nhân.

Lê Công Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông)

Ngày 15/3, Toàn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Nhung Nhung" gửi lời mời kết bạn đến tài khoản Facebook của anh L.X.H. (21 tuổi, trú tại huyện Krông Nô). Thấy tài khoản có hình ảnh đại diện là con gái nên anh H. đồng ý kết bạn và sau đó nhắn tin qua lại làm quen.

Trong quá trình nhắn tin, Toàn đề nghị anh H. nhắn tin và quay video có nội dung khiêu dâm để gửi qua tin nhắn cho Toàn. Còn Toàn lấy các hình ảnh, clip "nóng" trên mạng để gửi cho anh H.

Đến ngày 1/4, Toàn dùng những hình ảnh khỏa thân của anh H. để đe dọa và yêu cầu H. phải chuyển tiền cho Toàn nếu không sẽ phát tán các video lên mạng xã hội và gửi cho người thân, bạn bè anh H.

Lo sợ các hình ảnh, clip trên bị phát tán, từ ngày 1/4 đến ngày 22/4, anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Toàn qua tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 2,4 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyên Krông Nô đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Lê Công Toàn, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ai từng là bị hại của các vụ cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến Lê Công Toàn đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô qua Đội Điều tra tổng hợp để phối hợp giải quyết.