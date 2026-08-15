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Xuất bản ngày 15/08/2026 10:17 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 10:17 AM

Lazada cùng adidas độc quyền ra mắt mẫu giày chạy bộ ZENBOOST trên toàn khu vực

Hà An
Hà An
(VTC News) -

Lazada và adidas bắt tay cho Ngày hội thương hiệu adidas toàn vùng, ra mắt mẫu giày chạy bộ adidas ZENBOOST cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Được phát triển dựa trên triết lý “Comfort Energized”, adidas ZENBOOST được thiết kế dành cho những người chạy bộ tìm kiếm giày thể thao trọng lượng nhẹ, phản hồi tốt cùng cảm giác chuyển tiếp mượt mà và trực diện trong từng sải chân.

Lazada cùng adidas độc quyền ra mắt mẫu giày chạy bộ ZENBOOST trên toàn khu vực - 1

Tại Việt Nam, ngày hội thương hiệu adidas được diễn ra vào ngày 19/08/2026. Khách hàng có cơ hội khám phá đa dạng các sản phẩm giày dép, trang phục và phụ kiện của adidas cùng nhiều ưu đãi độc quyền trên Lazada như ưu đãi giảm giá lên đến 50%, xem livestream để nhận ưu đãi đến 12% cùng các voucher giảm thêm khi đạt mức chi tiêu tối thiếu, ưu đãi khi mua từ 3 sản phẩm, và miễn phí vận chuyển không yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu;

Cơ hội nhận voucher giá trị cao hơn khi mua từ ba sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển. Đặc biệt, khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất trong chiến dịch sẽ có cơ hội nhận Samsung Galaxy Tab S10 FE.

Ngày hội thương hiệu toàn vùng thể hiện cam kết chung giữa Lazada và adidas trong việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng, trải nghiệm mua sắm nhiều ưu đãi cùng các bộ sưu tập mới nhất với khả năng tiếp cận dễ dàng hơn trên khắp khu vực.

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