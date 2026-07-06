Lập thu 2026 vào ngày nào?

(VTC News) -

Khi tiếng ve mùa hè đã thưa thớt và cái nắng bớt thiêu đốt, tiết Đại thử kết thúc và đất trời chuyển sang giai đoạn thời tiết dịu dàng hơn khi bước sang Lập thu, tiết khí mở đầu cho mùa thơ mộng nhất trong năm.

Việc nắm bắt chính xác thời điểm bước vào tiết Lập thu giúp chúng ta chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh lối sống và chuẩn bị cho những kế hoạch cá nhân.

Lập thu là một trong những tiết khí quan trọng nhất trong năm. (Ảnh: VIên Minh)

Lập thu năm 2026 là ngày nào?

Theo lịch của các nước Đông Á, một năm được chia thành 24 tiết khí, dựa trên vị trí của Trái đất xung quanh Mặt trời. Lập thu là tiết khí thứ 13, đánh dấu thời điểm Mặt trời đạt đến kinh độ hoàng đạo 135°. Đây là lúc cái nóng gay gắt của mùa hè bắt đầu suy yếu, nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ và những làn sương mỏng vào sáng sớm.

Vào năm 2026, tiết Lập thu bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 7/8 dương lịch (ngày 25/6 âm lịch)

Sự chuyển giao này mang đến những thay đổi rõ rệt về thời tiết. Dù ban ngày trời có thể vẫn còn nắng nóng nhưng nhiệt độ về đêm và sáng sớm sẽ giảm mạnh, mang lại cảm giác dễ chịu.

Thời tiết Lập thu đã bớt nắng gắt nhưng vẫn còn khá nóng. (Ảnh: Minh Đức)

Dù thời tiết mùa thu rất dễ chịu nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Để bảo vệ cơ thể, bạn nên chú ý mang theo một chiếc áo khoác mỏng khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Việc giữ ấm cổ và lòng bàn chân là vô cùng quan trọng để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, viêm họng. Bên cạnh đó, hãy duy trì thói quen uống đủ nước và ngủ đủ giấc để làn da luôn giữ được độ ẩm tự nhiên, tránh bị thô ráp trước những cơn gió hanh hao đầu mùa.

Bằng việc thực hiện những thay đổi nhỏ trong lối sống, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn, bạn sẽ đón nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp mà mùa thu mang lại, tạo tiền đề cho một giai đoạn mới tràn đầy bình an, may mắn và hạnh phúc.

Những việc nên làm trong Tiết Lập thu 2026

Tiết Lập thu sở hữu nguồn năng lượng rất đặc biệt, thích hợp cho sự lắng đọng và tái tạo. Dưới đây là những hoạt động phù hợp trong khoảng thời gian này.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Sự chuyển mùa từ hạ sang thu thường đi kèm với hiện tượng khô hanh, dễ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và làn da. Sang tiết Lập thu, bạn nên bắt đầu thay đổi thực đơn hàng ngày bằng cách bổ sung các thực phẩm có tác dụng dưỡng âm, nhuận phế.

Các loại củ quả như củ cải trắng, ngó sen, lê, và nấm ngân nhĩ là những lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể thanh nhiệt, bù đắp lượng nước thiếu hụt. Nên hạn chế các món ăn quá cay nóng, nhiều dầu mỡ vốn tích tụ năng lượng nhiệt từ mùa hè.

Một bát cháo hạt sen ấm áp hay một ly trà mật ong ấm vào buổi sáng Lập thu sẽ là khởi đầu hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cho cả mùa hanh khô sắp tới.

Đặt mục tiêu cho nửa cuối năm

Lập thu là cột mốc nhắc nhở chúng ta rằng hơn một nửa chặng đường của năm đã trôi qua. Đây là thời điểm vàng để bạn ngồi lại, nhìn nhận và đánh giá những việc mình đã làm được từ đầu năm đến nay.

Hãy chuẩn bị một cuốn sổ tay, ghi lại những mục tiêu còn dang dở và lập ra một kế hoạch hành động cụ thể, thực tế cho những tháng cuối năm. Năng lượng trầm tĩnh, chín chắn của mùa thu sẽ giúp bạn có cái nhìn sáng suốt, kiên định hơn trong công việc và cuộc sống, từ đó bứt phá mạnh mẽ để gặt hái những quả ngọt khi mùa đông tới.

Lập thu là thời điểm thích hợp để đi du lịch vì thời tiết không còn quá nóng. (Ảnh: Minh Đức)

Dọn dẹp không gian sống

Mùa thu gắn liền với sự gọn gàng, thanh sạch và yên bình. Việc dành thời gian lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại tủ quần áo và loại bỏ những vật dụng không còn cần thiết vào ngày Lập thu mang ý nghĩa xua đi những năng lượng trì trệ của mùa cũ, mở đường cho sinh khí mới tràn vào nhà.

Bạn có thể mở rộng các cửa sổ vào buổi sáng sớm để đón những luồng gió thu mát mẻ, trong lành. Việc trang trí thêm một bình hoa cúc vàng rực rỡ hay đốt một chút tinh dầu quế, trầm hương nhẹ nhàng cũng giúp không gian sống trở nên ấm cúng, thư thái, kích thích tư duy tích cực cho các thành viên trong gia đình.

Rèn luyện thể chất nhẹ nhàng

Thời tiết mát mẻ của tiết Lập thu là thời điểm lý tưởng để bạn thiết lập lại thói quen tập thể dục. Thay vì các bài tập cường độ cao gây mất nhiều mồ hôi dưới cái nóng mùa hè, bạn nên chuyển sang các hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ nhẹ trong công viên, tập yoga, thiền định hoặc thái cực quyền.

Những hoạt động này không chỉ giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, làm dẻo dai xương khớp mà còn giúp tinh thần bạn trở nên thư thái, tĩnh lặng. Việc hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí se lạnh của buổi sớm đầu thu sẽ giúp nạp đầy năng lượng tích cực cho cơ thể.

Chăm sóc các mối quan hệ gia đình

Mùa thu là mùa của sự đoàn viên và gắn kết, mà trọng đại là Tết Trung thu. Ngay từ ngày Lập thu, bạn hãy tạo cơ hội để thắt chặt tình cảm với người thân.

Một bữa cơm gia đình đầm ấm với những món ăn thanh mát của mùa thu, nơi mọi người cùng ngồi lại chia sẻ về những dự định trong nửa cuối năm, sẽ mang lại giá trị tinh thần vô giá. Nếu ở xa, một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, ông bà vào ngày này cũng thể hiện sự hiếu kính và tấm lòng chu đáo của bạn, giúp sưởi ấm tình thân trong những ngày thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.