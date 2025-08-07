Những món ăn nên ưu tiên trong tiết Lập thu

(VTC News) -

Tiết Lập thu đánh dấu bước chuyển của thời tiết từ mùa hè sang mùa thu. Thời điểm này, nhiệt độ dao động thất thường giữa ngày và đêm khiến cơ thể dễ ốm, mất nước, ho khan, khô họng. Đây còn là thời điểm dễ phát sinh các bệnh về hô hấp, tiêu hóa nên mọi người cần cẩn trọng chọn thực phẩm phù hợp.

Những thực phẩm nên ưu tiên trong tiết Lập thu

Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn tạo cảm giác ngon miệng khi giao mùa. Mùa thu khô hanh, dễ gây ho, khó chịu ở cổ, mất tiếng, thậm chí là nặng ngực, khó thở. Do đó, nên ưu tiên các thực phẩm có tính nhuận phế, thanh nhiệt, làm dịu họng.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được khuyến khích dùng trong tiết Lập thu, để vừa bồi bổ cơ thể, vừa phòng tránh bệnh theo mùa.

Lê và các món salad rau theo mùa rất phù hợp để ăn trong tiết lập thu, vừa ngon vừa tăng cường sức khỏe. (Ảnh: Everyday Weath)

Lê: Lê có vị ngọt thanh, tính mát, có nhiều tác dụng như giải khát, nhuận phổi, giảm ho. Bạn có thể ăn tươi, ép nước hoặc chưng với mật ong, đường phèn.

Mật ong: Vừa giúp làm dịu cổ họng, vừa tăng sức đề kháng. Người mắc các vấn đề về họng nên dùng một ít mật ong vào buổi sáng sớm với nước ấm hoặc pha cùng nước ép lê, quất.

Hạt sen, củ sen: Theo Đông y, hạt sen giúp an thần, dưỡng tâm, củ sen làm mát phổi, thanh nhiệt, rất phù hợp trong tiết giao mùa.

Nấm tuyết (tuyết nhĩ): Đây được xem là “nhân sâm trắng”, rất tốt cho phổi, dưỡng âm và làm đẹp da. Tuyết nhĩ thường được dùng nấu chè cùng táo đỏ, hạt sen.

Mộc nhĩ đen: Thực phẩm này có tác dụng thanh lọc máu, hỗ trợ hô hấp và giảm cholesterol, phù hợp để xào cùng thịt gà, nấm hương.

Bí đỏ, cà rốt: Các loại củ quả này giàu beta-caroten, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực và tốt cho da.

Bí đao: Quả bí đao có tính mát, lợi tiểu, giúp thanh lọc cơ thể, đặc biệt phù hợp khi kết hợp nấu canh cùng xương hoặc móng giò.

Ổi, cam, bưởi, hồng xiêm: Các loại quả như này cung cấp nhiều vitamin C, giúp chống oxy hóa, phòng ngừa cảm cúm giao mùa.

Ăn bí đỏ và cà rót vào tiết lập thu giúp da trở nên đẹp hơn. (Ảnh: Independent)

Các món ăn vừa ngon vừa bổ, phù hợp với tiết Lập thu

Cháo gạo lứt nấu hạt sen: Món ăn thanh đạm, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giúp an thần, rất phù hợp cho người già, người hay mất ngủ.

Cháo bí đỏ nấu gạo nếp hoặc gạo lứt: Món cháo mềm, ngọt dịu, dễ tiêu hóa, tốt cho dạ dày và hệ thần kinh. Bí đỏ giàu beta-caroten và vitamin A, giúp tăng sức đề kháng, làm sáng mắt và dưỡng da, rất phù hợp cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người cần phục hồi sức khỏe trong tiết giao mùa.

Canh rau ngót nấu thịt nạc: Rau ngót có tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm độc trong cơ thể.

Canh củ sen hầm móng giò hoặc sườn non: Củ sen và móng giò cung cấp dưỡng chất, bổ phổi, nhuận tràng, tốt cho phụ nữ sau sinh hoặc người vừa ốm dậy.

Gà hấp nấm: Món ăn vừa bổ khí huyết vừa không quá nhiều dầu mỡ, phù hợp với người cần tăng sức đề kháng.

Trứng gà hấp mật ong: Mật ong dưỡng phổi, dịu họng, phù hợp với người bị ho lâu ngày hoặc viêm họng nhẹ. Trứng gà chứa nhiều dưỡng chất cũng hỗ trợ nhanh chóng tái tạo cơ thể sau ngày dài mệt mỏi.

Salad lê, táo và rau rocket: Món salad kết hợp vị ngọt mát của lê, táo với vị cay nhẹ của rau rocket, thêm ít hạt óc chó và dầu ô liu, giúp thanh phế, bổ phổi và giàu chất chống oxy hóa.

Salad củ sen trộn mè rang: Củ sen giòn mát, giúp nhuận phế, kết hợp với mè rang giàu chất béo tốt và vitamin E, rất thích hợp trong những ngày khô hanh đầu thu.

Salad củ sen trộn mè rang là món ăn khoái khẩu của nhiều người vào thời điểm lập thu (Ảnh: Ecolotus)

Các món đồ uống nên ưu tiên trong tiết Lập thu

Thời điểm lập thu thường khiến cơ thể mất nước do độ ẩm không khí giảm. Vì vậy, bạn vẫn cần bổ sung đầy đủ nước để cơ thể khỏe mạnh. Ngoài nước lọc, có thể dùng thêm các loại trà thảo mộc giúp giải khát, làm dịu cơ thể.

Trà hoa cúc: Loại trà giúp làm mát gan, sáng mắt, giảm mệt mỏi.

Trà gừng mật ong: Gừng giúp hỗ trợ tiêu hóa và mật ong làm tăng miễn dịch, chống cảm lạnh vào thời điểm giao mùa nhạy cảm.

Trà lá sen: Loại trà hỗ trợ giảm mỡ máu, thanh lọc cơ thể.

Trà quế cam thảo: Cam thảo và quế đều là những loại thuốc tốt cho hô hấp, phòng ngừa cảm cúm.

Mỗi sáng lập thu, thưởng thức một ly trà hoa cúc sẽ đem tới năng lượng cho cả ngày. (Ảnh: DIY Natural

Nhiều người quan niệm mùa thu là thời điểm cần “bổ sung” để chuẩn bị cho mùa đông, nên thường ăn nhiều món đại bổ như chân giò, vịt tiềm, chim hầm, lẩu thuốc bắc... Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều món béo bổ, cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ gây nóng trong, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt với người cao tuổi.

Bạn nên ăn uống điều độ, cân bằng giữa đạm – rau – tinh bột. Không nên ăn quá khuya hoặc quá no vào buổi tối. Bên cạnh đó, việc hạn chế bia rượu, nước ngọt có gas, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ là cần thiết cho sức khỏe.