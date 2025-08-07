Nên làm gì trong tiết Lập thu?

(VTC News) -

Tiết Lập thu năm 2025 bắt đầu từ 12h51 thứ Năm ngày 7/8 và kết thúc vào 3h32 ngày 23/8 theo Dương lịch. Đây là tiết khí đầu tiên của mùa thu, đứng thứ 13 trong chu kỳ 24 tiết khí của năm.

Từ xưa, tiết Lập thu đã được coi là thời điểm đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa về nông nghiệp, tinh thần và phong thủy. Cũng giống như các tiết khí mang chữ “lập” khác như Lập xuân, Lập hạ hay Lập đông, Lập thu được xem là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới của tự nhiên và con người.

Những việc nên làm trong tiết Lập thu

Dưới đây là một số gợi ý về những việc nên làm trong tiết Lập thu.

Mâm lễ cúng tiết Lập thu. (Ảnh minh họa: Loan Trần)

Trồng cây và bài trí cây cảnh trong nhà

Thời tiết đầu thu mát mẻ, đất ẩm và giàu dinh dưỡng, là điều kiện lý tưởng để trồng cây xanh hoặc đặt thêm chậu cây cảnh trong nhà. Không chỉ giúp thanh lọc không khí, cây xanh còn mang ý nghĩa phong thủy, mang năng lượng tích cực và tài lộc cho gia chủ.

Sửa sang nhà cửa, khai trương, ký kết

Tiết Lập thu cũng là khoảng thời gian phù hợp để thực hiện những việc lớn như sửa nhà, dọn kho, sửa chuồng trại hoặc khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng quan trọng. Theo quan niệm dân gian, làm những việc này trong thời điểm tiết khí hanh thông sẽ mang lại nhiều may mắn và suôn sẻ.

Với những người còn độc thân, tiết Lập thu là cơ hội để cầu duyên. (Ảnh: Đào Huy)

Cải táng, chuyển mộ

Dân gian cũng cho rằng tiết Lập thu là thời điểm thích hợp để tiến hành cải táng, di dời mộ phần. Việc này nếu làm đúng ngày và hợp phong thủy sẽ giúp gia đạo an lành, hậu vận thịnh vượng.

Tận hưởng không gian ngoài trời

Mùa thu mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Đây là thời điểm lý tưởng để đi bộ trong công viên, rừng thông hoặc dạo quanh hồ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi và lắng nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Không gian yên bình ấy giúp con người dễ kết nối với thiên nhiên và chính mình.

Thưởng trà và đọc sách

Một tách trà nóng, một cuốn sách hay bên ô cửa sổ khi tiết trời bắt đầu mùa thu là điều tuyệt vời không thể bỏ qua. Hương trà thơm quyện trong không gian tĩnh lặng không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo, tích cực.

Đây là một trong số những gợi ý để bạn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa của thời điểm Lập thu. (Ảnh: Pexels)

Tập luyện thể dục thể thao

Tiết trời mùa thu là thời điểm lý tưởng để bắt đầu thói quen rèn luyện thể chất. Chạy bộ, đạp xe, tập yoga ngoài trời sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giảm stress và cải thiện tinh thần một cách rõ rệt.

Khám phá ẩm thực mùa thu

Mùa thu là mùa của những loại trái cây đặc sản như bưởi, hồng, na… Đây cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức các bữa ăn ấm cúng cùng gia đình với những món nướng, món lẩu. Ẩm thực mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn gắn kết các thành viên qua những giây phút sum vầy.

Xôi cốm là món đặc trưng của mùa thu. (Ảnh: Yêu Bếp)

Làm đẹp không gian sống

Bạn có thể trang trí nhà cửa theo phong cách mùa thu với các vật dụng đơn giản như lá khô, quả thông, bí đỏ và ánh đèn vàng ấm áp. Những thay đổi nhỏ này sẽ tạo ra cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng và thư giãn cho ngôi nhà của bạn.

Thử sức với hoạt động sáng tạo

Bạn có thể viết nhật ký, vẽ tranh, làm đồ handmade hay thậm chí là sáng tác thơ ca. Những hoạt động này sẽ giúp bạn giải tỏa cảm xúc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Bảo vệ sức khỏe trong tiết Lập thu

Lập thu là lúc thời tiết chuyển từ nóng sang mát mẻ, dương khí bắt đầu giảm, âm khí tăng dần, từ dương thịnh chuyển dần sang âm thịnh. Đây là thời kỳ quá độ "dương tiêu, âm trưởng" trong quá trình trao đổi âm dương của cơ thể con người.

Bắt đầu vào thu, trời dịu hơn nhưng vẫn có những đợt nắng nóng, vì vậy mọi người cần bồi bổ sức khỏe, kịp thời và linh hoạt điều chỉnh cách sinh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, bao gồm cả những thay đổi mang tính bất thường.

Trong lý luận Đông y, mùa thu ứng với tạng phế (phổi), buồn rầu dễ làm tổn thương phế, do đó mọi người cần chú ý điều dưỡng tinh thần, sinh hoạt hàng ngày. Nên ưu tiên các thực phẩm để dưỡng âm và làm ẩm phổi nhằm đối phó với không khí có phần khô hơn.

Những người bị bệnh dạ dày, dị ứng, nhất là dị ứng mũi cũng cần chăm sóc bản thân tốt hơn vào đầu mùa thu.

Các thực phẩm nhuận phế, dưỡng dạ dày cần ưu tiên là củ cải, cà chua, củ từ, đậu cove, ngó sen, hạt sen, bí đỏ, long nhãn, dứa, táo đỏ, mật ong, chế phẩm từ sữa, vừng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.