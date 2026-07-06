Sức mua tăng mạnh nhờ loạt ưu đãi, siêu giảm giá của chương trình LOTTE Max Sale

(VTC News) -

Nhằm nối dài mùa hè mua sắm tiết kiệm và trọn vẹn niềm vui cho các gia đình, nhà bán lẻ Hàn Quốc tiếp tục kéo dài chương trình LOTTE Max Sale đến hết ngày 14/7. Khách hàng sẽ được hưởng nhiều chính sách siêu giảm giá trên các ngành hàng tại siêu thị, cùng hoạt động giải trí và ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu được yêu thích đang kinh doanh tại LOTTE MART.

Ưu đãi nhiều hơn, mua sắm tiết kiệm hơn

Giai đoạn 2 của LOTTE Max Sale diễn ra đúng thời điểm cao điểm mua sắm, vui chơi và giải trí mùa hè. Đây cũng là giai đoạn không khí World Cup 2026 trở nên sôi động, kéo theo nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ uống và đồ ăn vặt tăng cao.

Với nhiều chương trình giảm giá sâu và ưu đãi hấp dẫn hơn, LOTTE Max Sale tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng tận hưởng mùa hè mua sắm, ăn uống và giải trí trọn vẹn với chi phí tiết kiệm hơn.

LOTTE Max Sale tiếp tục kéo dài đến hết 14/07 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nổi bật là chương trình “Max Best Seller Legend – Huyền thoại trở lại”, quy tụ nhiều sản phẩm bán chạy với mức giảm giá lên đến 50%. Nhiều mặt hàng của các thương hiệu lớn được người tiêu dùng ưa chuộng như kim chi cải thảo cắt lát Bibigo hay gạo thơm ST25 Hoa Lúa 5kg… được áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Song song đó, chương trình “1+1 – LOTTE Luôn bên bạn” tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với các nhóm hàng thực phẩm và hóa mỹ phẩm. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm quen thuộc như Mandu Bibigo Healthy ức gà 350g, nước giặt Blue thảo mộc, nước hoa 3,6 lít với chi phí tiết kiệm hơn.

Đặc biệt, hưởng ứng không khí sôi động của mùa World Cup 2026, LOTTE MART triển khai chương trình “Max Dream Team – Đội hình siêu phẩm” với nhiều ưu đãi dành cho các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt. Nhiều loại snack giảm giá đến 34%, combo 2 miếng gà giòn kèm Coca cũng được giảm ngay 31%,... đáp ứng nhu cầu tụ họp, thưởng thức các trận cầu cùng gia đình và bạn bè.

Chị Nguyễn Thị Minh Anh (quận Gò Vấp, TP.HCM), khách hàng thường xuyên mua sắm tại LOTTE MART, chia sẻ: “Gia đình tôi đã tranh thủ mua nhiều thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng trong đợt khuyến mại đầu tiên vì mức giảm rất tốt. Khi biết chương trình tiếp tục kéo dài với nhiều ưu đãi mới, cuối tuần này cả nhà tôi sẽ quay lại để mua thêm thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để dùng dần”.

Nhiều mặt hàng thiết yếu cũng nằm trong đợt giảm giá này.

Song song, LOTTE MART tiếp tục triển khai nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên. Các chương trình “Giá sốc” và “Siêu coupon Siêu rẻ” mang đến mức ưu đãi lớn cho hóa đơn đủ điều kiện.

Đồng thời, khách hàng mua sắm vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hàng tháng) sẽ được nhân 5 điểm tích lũy, giúp gia tăng thêm nhiều quyền lợi trong quá trình mua sắm.

Trọn vẹn trải nghiệm mua sắm – ăn uống – giải trí cho cả gia đình

Trong thời gian diễn ra LOTTE Max Sale, chương trình LOTTE Max Sale Extra 10 tiếp tục triển khai ưu đãi từ 10% trở lên đến hết ngày 10/7 tại nhiều thương hiệu trong hệ thống LOTTE MART, mang đến thêm lựa chọn mua sắm, ăn uống và giải trí cho khách hàng.

Đa dạng chương trình ưu đãi tại LOTTE MART.

Khách hàng có thể thưởng thức combo ưu đãi tại LOTTERIA, nhận giảm giá khi xem phim tại LOTTE Cinema, sử dụng dịch vụ tại Phúc Long hoặc trải nghiệm ưu đãi tại Kichi Kichi, Gogi House, iSushi, tiNiWorld, EcoKids Farm, MYKINGDOM và nhiều thương hiệu khác.

Không khí mùa hè tại LOTTE MART thêm sôi động với khu vực trò chơi được tổ chức tại sảnh sự kiện của các siêu thị LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh. Đến hết ngày 13/7, khách hàng có hóa đơn mua sắm đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí các trò chơi..

Anh Trần Quốc Bảo (TP.HCM), đưa hai con đến vui chơi tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, chia sẻ: “Các bé rất thích khu trò chơi vì có nhiều hoạt động vận động và nhận quà. Từ khi LOTTE MART triển khai chương trình này, tuần nào gia đình tôi cũng đưa các con đến đây 2 lần, vừa kết hợp mua sắm, ăn uống với giá ưu đãi, vừa để các con có thêm không gian vui chơi mát mẻ trong những ngày hè. Hơn nữa, được tặng vé miễn phí cũng giúp gia đình mình tiết kiệm hơn và vui hơn”.

Chia sẻ về giai đoạn cuối cùng của chương trình khuyến mại hè lớn nhất trong năm, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “Với nhiều ưu đãi lớn hơn và thiết thực hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc tối ưu chi tiêu, đồng thời mang đến những trải nghiệm mua sắm, ăn uống và vui chơi trọn vẹn cho một mùa hè hạnh phúc”.

Với hàng loạt ưu đãi được triển khai đến hết ngày 14/7, LOTTE Max Sale hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn mua sắm, ăn uống và giải trí yêu thích của các gia đình trong mùa hè này.