Trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh 7h ngày 6/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Mexico vs Anh Mexico 0 0 Anh Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mexico và Anh bắt đầu lúc 7h ngày 6/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Anh mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Mexico vs Anh Mexico gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Azteca, Mexico City, Mexico. Đội thắng cặp Mexico vs Anh gặp Brazil hoặc Na Uy ở tứ kết. Mexico đang có hành trình hoàn hảo tại World Cup 2026. Đội chủ nhà thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, CH Séc 3-0 ở vòng bảng, sau đó vượt qua Ecuador 2-0 tại vòng 1/16. Mexico đấu với Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026. Anh đứng đầu bảng L rồi thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel bị dẫn trước, trước khi Harry Kane ghi 2 bàn trong giai đoạn cuối trận. Opta đánh giá Anh có 40,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Mexico là 31,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,9%. Estadio Azteca là điểm tựa lớn của Mexico. Đội chủ nhà chưa từng thua một trận World Cup tại sân này, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Lịch sử đối đầu tại World Cup mới ghi nhận một lần Mexico gặp Anh. Ở vòng bảng World Cup 1966, Anh thắng 2-0 nhờ các bàn của Bobby Charlton và Roger Hunt.

Lực lượng, phong độ Mexico trước trận gặp Anh Mexico là một trong những đội có phong độ tốt nhất World Cup 2026. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre toàn thắng 4 trận và chưa để thủng lưới. Sau 3 chiến thắng ở vòng bảng, Mexico tiếp tục hạ Ecuador 2-0 tại vòng 1/16. Julian Quinones mở tỷ số, trước khi Raul Jimenez ghi bàn giúp đội chủ nhà định đoạt trận đấu trong hiệp 1. Chiến thắng trước Ecuador giúp Mexico chấm dứt chuỗi 8 trận thua liên tiếp ở giai đoạn knock-out World Cup. Đây cũng là lần đầu họ thắng một trận loại trực tiếp kể từ World Cup 1986. Mexico chưa thủng lưới ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) Quinones là điểm nhấn lớn nhất trên hàng công Mexico. Anh đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn tại World Cup 2026, gồm 3 bàn và 1 kiến tạo. Roberto Alvarado cũng có vai trò rất quan trọng. Anh có 3 kiến tạo, đồng thời nằm trong nhóm cầu thủ Mexico tạo cơ hội và giành lại bóng tốt nhất từ đầu giải. Về lực lượng, Mexico không có vấn đề lớn sau trận thắng Ecuador. Aguirre có thể giữ hàng thủ 4 người và bộ ba tấn công Alvarado, Jimenez, Quinones; tuyến giữa là khu vực còn cạnh tranh giữa Fidalgo, Romo, Lira và Gilberto Mora.

Lực lượng, phong độ Anh trước trận gặp Mexico Anh vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo. “Tam sư” bị Brian Cipenga chọc thủng lưới, nhưng Harry Kane ghi 2 bàn muộn để đưa đội nhà đi tiếp. Ở vòng bảng, Anh thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0. Đội bóng của Thomas Tuchel ghi 8 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026. Harry Kane giải cứu đội tuyển Anh ở những thời điểm quan trọng. (Ảnh: Reuters) Kane tiếp tục là trung tâm của đội tuyển Anh. Tiền đạo này đã có 5 bàn tại giải, trong đó có cú đúp quan trọng ở vòng 1/16. Kane cũng đang tiến gần các mốc lớn tại World Cup. Anh đã có 4 bàn bằng đầu ở giải đấu, chỉ kém Miroslav Klose và Gerd Muller trong nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn bằng đầu nhất từ năm 1966. Jude Bellingham là mũi tấn công quan trọng thứ hai của Anh. Tiền vệ này có 2 bàn từ đầu giải và tạo thêm phương án xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Về lực lượng, Declan Rice gặp vấn đề thể trạng ở cuối trận gặp CHDC Congo nhưng nhiều khả năng vẫn đá chính. Reece James bỏ ngỏ khả năng trở lại ghế dự bị, còn Jarell Quansah đã bình phục. John Stones có thể đá cặp với Marc Guehi ở trung tâm hàng thủ.