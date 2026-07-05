Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 4/7 và sáng 5/7

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 5/7 và sáng 6/7 có 2 trận đấu. Brazil sẽ gặp Na Uy trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Mexico và Anh tại sân vận động Azteca (Mexico).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 5/7 và sáng 6/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 6/7 3h Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 6/7 4h Mexico vs Anh VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Brazil vào vòng 1/8 sau trận thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của Carlo Ancelotti bị dẫn trước, nhưng điều chỉnh tốt sau giờ nghỉ, gỡ hòa nhờ Casemiro rồi thắng bằng bàn của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Brazil nối dài mạch bất bại tại World Cup 2026.

Na Uy cũng vượt qua vòng 1/16 bằng tỷ số 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Antonio Nusa mở tỷ số, Bờ Biển Ngà gỡ hòa trong hiệp 2, trước khi Haaland ghi bàn quyết định. Đội bóng Bắc Âu không kiểm soát trận đấu theo kiểu áp đặt, nhưng rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Anh thắng CHDC Congo ở vòng 1/16 nhờ cú đúp muộn của Harry Kane. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, đội bóng của Javier Aguirre đã thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, Cộng hòa Séc 3-0 rồi vượt qua Ecuador 2-0 ở vòng 1/16. Bốn trận, 8 bàn thắng và không thủng lưới là nền tảng đủ chắc để Mexico tin vào một trận đấu dài trước Anh.

Đội tuyển Anh đi tiếp với hành trình ít bằng phẳng hơn. Họ thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0, thắng Panama 2-0 và phải nhờ cú đúp muộn của Harry Kane mới vượt qua CHDC Congo 2-1. Vấn đề không nằm ở kết quả, mà ở khả năng duy trì cường độ và kiểm soát rủi ro sau những pha mất bóng.

Mexico sẽ không để Anh có nhiều khoảng trống để tăng tốc ở trung lộ. El Tri có thể nhường bóng trong một số giai đoạn, nhưng họ đủ sắc ở các pha lên bóng qua Julian Quinones, Raul Jimenez và Roberto Alvarado. Với Anh, bài toán không chỉ là đưa bóng cho Kane, mà còn phải kéo được hàng thủ Mexico ra khỏi vùng cấm.