Neymar không được đá chính, HLV Ancelotti bị chỉ trích

(VTC News) -

Sau trận Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026, những câu hỏi về lựa chọn chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti lập tức xuất hiện. Một trong những vấn đề được đưa lên là việc Neymar - cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Brazil ở phút cuối - chỉ được vào sân trong hiệp hai.

“Tôi hiểu là mỗi huấn luyện viên có quan điểm riêng, nhưng ông Ancelotti cần nhìn nhận lại một chút. Nếu là tôi, Neymar sẽ được đá chính, được vào san ngay từ đầu. Nếu cậu ấy đá chính, cậu ấy sẽ đá thành công quả phạt đền và trận đấu có thể đi theo hướng khác.

Rất dễ đổ hết lỗi cho ông Carlo Ancelotti nhưng đúng là huấn luyện viên trưởng thì phải chịu trách nhiệm. Liên đoàn bóng đá Brazil đã đưa về một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử và ông ấy là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm”, cựu tuyển thủ Brazil Felipe Melo bình luận trên kênh SporTV (Brazil).

HLV Carlo Ancelotti để Neymar ngồi dự bị.

Đội tuyển Brazil trải qua trận đấu đáng quên trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026. Bruno Guimaraes đá hỏng quả phạt đền ở phút 14. Endrick sút ra ngoài khi đối mặt với thủ môn ở phút 58. Mãi đến phút 67, HLV Carlo Ancelotti mới đưa Neymar vào sân.

Quyết định điều chỉnh nhân sự của nhà cầm quân này không phát huy hiệu quả. Erling Haaland ghi liên tiếp hai bàn và giúp Na Uy vươn lên dẫn trước 2-0. Mãi đến cuối thời gian bù giờ hiệp 2, Neymar mới đá phạt đền chuẩn xác và Brazil vẫn phải chịu thất bại 1-2 trước đội tuyển Na Uy.

Cựu tiền vệ Felipe Melo không quên nhắc đến pha đá phạt đền hỏng của Bruno Guimaraes. Theo Melo, quả phạt đền nên được dành cho Vinicius - ngôi sao sáng nhất và còn đang ở trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026. Đồng thời, Melo cho rằng Vinicius nên mạnh mẽ hơn để giành quyền đá phạt đền.

Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic cũng chê bai đội tuyển Brazil trong chương trình bình luận của FOX. Cựu tiền đạo Thụy Điển nói: “Đội tuyển Brazil chưa bao giờ thuyết phục được tôi, ngay cả từ trận đấu đầu tiên. Những thay đổi mà HLV Carlo Ancelotti thực hiện hôm nay không hiệu quả, còn những thay đổi của HLV Solbakken thì có. Có vẻ như Na Uy đang chơi ’jogo bonito‘ (nghĩa là bóng đá đẹp mắt, cụm từ gắn liền với đội tuyển Brazil trong quá khứ), trong khi Brazil chơi kiểu jogo gì đó mà tôi không biết nữa. Họ như đang nhảy múa theo nhịp gió vậy”.