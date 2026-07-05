(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay 5/7

Theo thông tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 5/7 chịu tác động của hoàn lưu gây mưa dông trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, nhưng đến đêm mưa có xu hướng gia tăng, một số điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông rải rác, ban ngày nắng gián đoạn.

Khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại những nơi có nền nhiệt cao, độ ẩm lớn và mây đối lưu phát triển mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 5/7: Nhiều nơi có mưa dông, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết miền Trung ngày 5/7

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Trung trong ngày 5/7

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Hôm nay 5/7, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, ban ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi .

Tuy nhiên, từ chiều tối về đêm, mưa có xu hướng tăng lên, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Gió trong khu vực thổi theo hướng nam đến tây nam cấp 2-3, cường độ không quá mạnh nhưng vẫn có thể gia tăng đột ngột trong các cơn dông.

Người dân tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cần chú ý nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đặc biệt ở khu vực đô thị, vùng ven sông suối hoặc nơi hệ thống thoát nước kém.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay phổ biến với trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34°C.

So với khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ ít chịu tác động trực tiếp của vùng mưa lớn hơn, tuy nhiên mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện trong ngày.

Ban ngày, nhiều nơi trong khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có nắng gián đoạn, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng khá cao, gây cảm giác oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí ở mức cao, đến chiều tối một số nơi có thể hình thành mưa dông bất chợt.

Dự báo thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Theo dự báo, hôm nay khu vực này có nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên phổ biến từ 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất dao động từ 26-29°C, có nơi trên 29°C. Mức nhiệt này tạo cảm giác dịu hơn so với khu vực ven biển miền Trung, nhưng độ ẩm cao và mưa dông về chiều tối vẫn là yếu tố cần lưu ý.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Trong điều kiện mưa dông phát triển mạnh, nguy cơ xảy ra lốc xoáy nhỏ, sét đánh, mưa đá và gió giật, nhất là tại các khu vực đồi núi, sườn dốc hoặc vùng trồng trọt rộng.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 5/7 có nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông. Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Huế cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to về đêm; Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng ban ngày nhưng vẫn tiềm ẩn dông cục bộ; còn Tây Nguyên tiếp tục mưa về chiều tối, có nơi mưa to. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, cũng như một số tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cần chủ động theo dõi bản tin thời tiết cập nhật trong ngày.

Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, bà con nên tranh thủ thu hoạch nông sản, gia cố chuồng trại, che chắn cây trồng và kiểm tra hệ thống thoát nước để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, gió giật mạnh gây ra. Với ngư dân và người dân vùng ven biển, nên theo dõi diễn biến mưa dông, gió mạnh trên biển để bảo đảm an toàn.