Hai nữ sinh bạn thân cùng thành thủ khoa: Người dẫn đầu A00, người đứng đầu D01

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang đến câu chuyện đặc biệt khi hai người bạn thân cùng góp mặt trong danh sách thủ khoa, lần lượt dẫn đầu ở hai khối D01 và A00.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh - Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 29 điểm khối D01 với 10 điểm Toán, 10 điểm Tiếng Anh và 9 điểm Ngữ văn, là một trong hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01.

Trong khi đó, Hoàng Hương Giang - Học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, đạt 29,75 điểm với 10 điểm Vật lý, 10 điểm Tiếng Anh và 9,75 điểm Toán, là đồng thủ khoa tổ hợp A01 toàn quốc cùng hai thí sinh khác. Trước đó, nữ sinh cũng sở điểm SAT 1600/1600.

Em Nguyễn Xuân Tuệ Minh - Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Đạt gần điểm tuyệt đối, hai thủ khoa nói “may mắn”

Với nhiều người, danh hiệu thủ khoa là thành quả của hành trình đầy áp lực. Thế nhưng, Tuệ Minh và Hương Giang đều cho rằng kết quả hôm nay còn có cả yếu tố may mắn bên cạnh sự nỗ lực.

“Tự bản thân em thấy có một phần may mắn. Trong kỳ thi vừa rồi, em chứng kiến nhiều bạn bè cố gắng không kém, em nghĩ ai cũng nên tự hào về kết quả mà mình đạt được”, Tuệ Minh nói.

Hương Giang cũng có suy nghĩ tương tự. Ngay cả thời điểm biết điểm, nữ sinh cảm thấy biết ơn thầy cô, gia đình và bạn bè luôn đồng hành trong suốt hành trình học tập.

Dù trở thành thủ khoa toàn quốc, Hương Giang vẫn còn chút tiếc nuối khi mất 0,25 điểm ở môn Toán. “Em mất điểm ở phần tương đối dễ vì lúc làm bài em dành nhiều thời gian cho những câu khó để hướng tới điểm 10. Cuối cùng lại thiếu cẩn thận ở những câu phía trên. Đó là bài học rất đáng nhớ với em”, Hương Giang nói.

Về bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, cả hai nữ sinh đều khá khiêm tốn khi nói về bản thân. Hương Giang cho rằng những kết quả cao trong học tập chỉ phản ánh một khía cạnh của cuộc sống. “Còn rất nhiều lĩnh vực khác em chưa trải nghiệm và chưa chắc em đã làm tốt. Em không nghĩ mình là người toàn diện”, Hương Giang nói.

Một người học chuyên Toán, một người học chuyên Ngoại ngữ nhưng cả hai đều đạt điểm gần như tuyệt đối ở những môn không phải thế mạnh truyền thống. Bí quyết không nằm ở việc học quá nhiều mà ở cách xây dựng nền tảng từ sớm.

Tuệ Minh cho rằng nhiều học sinh thường nghĩ việc cân bằng giữa các môn là rất khó, nhưng thực tế điều quan trọng nhất là tạo nền tảng kiến thức ngay từ những năm học dưới.

“Khi đã có nền tảng tốt thì việc tiếp thu kiến thức ở các lớp trên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do em có thể học tốt cả những môn không phải môn chuyên”, Tuệ Minh nói.

Riêng với môn Tiếng Anh, Tuệ Minh cho rằng động lực mới là yếu tố quyết định. “Khi xác định rõ ngoại ngữ sẽ mang lại những cơ hội gì cho cuộc sống và tương lai của mình thì mình sẽ có động lực để học, thay vì chỉ học để đi thi”, em chia sẻ.

Hương Giang vẫn còn một chút tiếc nuối khi mất 0,25 điểm ở môn Toán.

Ở chiều ngược lại, Hương Giang cho biết bản thân không coi tiếng Anh là môn học đơn thuần. Em học để sử dụng ngôn ngữ chứ không phải chỉ để làm bài thi. Điện thoại của Hương Giang cài hoàn toàn bằng tiếng Anh, xem phim, đọc truyện bằng tiếng Anh hằng ngày để biến nó thành một phần cuộc sống.

Với môn Toán, hai nữ sinh chung quan điểm rằng tình yêu với môn học và việc hiểu bản chất quan trọng hơn rất nhiều so với ghi nhớ các mẹo giải nhanh.

“Là học sinh chuyên Toán, em nghĩ trước hết phải yêu môn học. Phải thích cảm giác khi giải được một bài toán khó, khi một điều mình chưa hiểu bỗng trở nên sáng tỏ thì mình mới có thể theo đuổi lâu dài”, Hương Giang chia sẻ.

Trong khi đó, Tuệ Minh cho rằng những mẹo giải nhanh chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi học sinh nắm vững kiến thức cốt lõi. Theo nữ sinh, việc hiểu bản chất của vấn đề không chỉ giúp vận dụng linh hoạt vào nhiều dạng bài mà còn tạo nền tảng để tiếp thu những kiến thức khó hơn.

Không học kiệt sức, luôn dành thời gian để nghỉ ngơi

Khác với hình dung của nhiều người về những thủ khoa luôn học từ sáng đến đêm, cả Tuệ Minh và Hương Giang đều lựa chọn cách học linh hoạt, ưu tiên sức khỏe tinh thần.

Tuệ Minh cho biết em không xây dựng thời gian biểu quá cứng nhắc. Sau giờ học trên trường và các lớp bổ sung buổi tối, nữ sinh luôn dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục học ở nhà.

“Mỗi khi thấy bắt đầu mệt hoặc mất động lực, em sẽ dừng học, đi cà phê hoặc trò chuyện với bạn bè. Em không để bản thân rơi vào trạng thái quá căng thẳng vì luôn cố gắng giữ sự cân bằng”, Tuệ Minh chia sẻ về cách cân bằng việc học và giải trí.

Với Tuệ Minh, 3 năm học phổ thông không chỉ có sách vở. Nữ sinh tham gia nhiều hoạt động truyền thông và chương trình hỗ trợ học sinh khóa dưới.

Hương Giang cũng không ép bản thân học quá sức. Trung bình mỗi ngày nữ sinh học khoảng 6 tiếng, những hôm có hứng thú có thể kéo dài đến 8 tiếng. Để giải tỏa áp lực, Hương Giang có nhiều sở thích như tập yoga, đọc sách, vẽ tranh, thậm chí chơi game.