Lần hiếm hoi dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời với quy mô lớn

Ngày 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất), Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Giao hưởng Non sông, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Với quy mô gần 200 nghệ sĩ, nhạc công và lực lượng quân nhạc, chương trình được xây dựng như một “bữa tiệc âm nhạc” giàu lớp lang, cảm xúc. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vũ Thắng Lợi, Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải...

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẽ biểu diễn ở phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong chương trình "Giao hưởng Non sông" vào ngày 25/4.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc đưa giao hưởng vốn được xem là loại hình nghệ thuật hàn lâm ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để đến với công chúng trong không gian mở. Việc lựa chọn phố đi bộ làm địa điểm biểu diễn thể hiện nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật bác học và đời sống, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận hơn.

Đại tá, NSND, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ: “Âm nhạc giao hưởng thường gắn liền với các nhà hát, nên khán giả đại chúng khó tiếp cận. Việc đưa chương trình ra không gian ngoài trời giúp xoá bỏ khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống xã hội, đưa giao hưởng đến gần công chúng hơn”.

Không dừng lại ở đó, Giao hưởng Non Sông còn tạo dấu ấn khi kết hợp giao hưởng với các thể loại âm nhạc đương đại như Pop và Rap. Theo Ban tổ chức, đây không phải là sự pha trộn đơn thuần mà là quá trình chuyển soạn, hòa âm công phu nhằm giữ được tinh thần sang trọng của giao hưởng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, đặc biệt với khán giả trẻ.

Đại tá, NSND, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ về hoà nhạc.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo cũng cho biết, đây là một trong những chương trình hiếm hoi dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ngoài trời với sân khấu quy mô lớn trước hàng nghìn khán giả. Nửa sau chương trình sẽ có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ với các ca khúc gần gũi, đóng vai trò như “cầu nối” đưa khán giả đến gần hơn với giao hưởng.

Anh cho biết nhạc rap cũng là một loại hình nghệ thuật đương đại ngày nay, là một phần linh hồn của đời sống xã hội. Trên thế giới cũng có rất nhiều nơi đưa Rap vào nhạc giao hưởng, điều quan trọng là phải giữ được chuẩn mực âm nhạc riêng của mỗi dòng nhạc để khi kết hợp lại vẫn tạo ra được một chương trình phù hợp nhưng không kém phần mới mẻ cho công chúng.

Về cấu trúc, chương trình được chia thành 5 phần gồm: Nhắc nhớ và tự hào; Tình yêu quê hương; Chúng ta; Tôi; và Việt Nam vươn mình. Đây là một hành trình cảm xúc dẫn dắt khán giả từ ý thức về lịch sử, niềm tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần lạc quan và khát vọng phát triển của đất nước.

Với cách làm mới, chương trình Giao hưởng non sông được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong việc phổ biến nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam. Khi giao hưởng không còn bó hẹp trong khán phòng, mà hòa vào không gian công cộng, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa - nghệ thuật có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành “bản hòa ca” của nhiều thế hệ, cùng chung nhịp đập vì một Việt Nam phát triển và hội nhập.