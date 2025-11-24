Nhạc sĩ mang hàm Trung tá, Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội là ai?

(VTC News) -

Dàn nhạc giao hưởng quân đội (Military Symphony Orchestra – MSO) vừa được thành lập, thuộc quản lý của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đánh dấu bước tiến mới của nghệ thuật quân đội trong thời kỳ hiện đại.

Theo đó, Trung tá - nhạc sĩ Đỗ Bảo (nguyên là Tổ trưởng Bộ môn Sáng tác của khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội.

Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Bảo giữ chức Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tên đầy đủ là Đỗ Quốc Bảo, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Mặc dù sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh thuốc Đông Y nhưng nhạc sĩ Đỗ Bảo bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm.

Năm 1993 Đỗ Bảo bước chân vào âm nhạc, là thành viên sáng lập ban nhạc Sao Mai. Kể từ năm 1994, ban nhạc có được tiếng tăm và được mời đi trình diễn tại nhiều địa điểm lớn của Hà Nội. Cũng bắt đầu từ đây, Đỗ Bảo bắt đầu sự nghiệp sáng tác qua việc tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

Anh sớm khẳng định dấu ấn sáng tác với Bức thư tình đầu tiên khi mới 20 tuổi. Sau đó, anh tạo tiếng vang khi thực hiện hòa âm phối khí cho album Nhật thực của ca sĩ Trần Thu Hà.

Đỗ Bảo cũng nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tiên Bức thư tình đầu tiên và hàng loạt ca khúc sau này như: Bức thư tình thứ hai, Cầu vồng đêm mưa, Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta, Cánh buồm đỏ thắm, Để tình yêu hát, Thời gian để yêu, Mùa thu không trở lại, Chỉ có thể là tình yêu. Ngoài ra, anh còn gắn liền với nhiều tác phẩm giao hưởng và các dự án nghệ thuật lớn của quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại.

Đỗ Bảo tiếp tục có được thành công lớn khi hoàn thiện bộ album Cánh cung, Thời gian để yêu, Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta. Bộ ba album này mang về cho anh hai lần “cú đúp” Nhạc sĩ của năm và Album của năm ở Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Anh cũng hợp tác với nhiều ca sĩ hàng đầu như NSND Tấn Minh, ca sĩ Tùng Dương, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Anh. Đặc biệt, album Những ô màu khối lập phương của Tùng Dương do Đỗ Bảo phối khí và biên tập từng giành giải Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2007.

Kể từ năm 2003 đến nay, Đỗ Bảo là giảng viên của trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. Anh từng đảm nhận chức Tổ trưởng Bộ môn Sáng tác của Khoa Âm nhạc của trường.

Anh cũng đều đặn tổ chức các liveshow cá nhân quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó đáng chú ý là Cánh cung – Live in Hanoi (2013) và Một mình bao la (2023), đánh dấu 30 năm sáng tác. Liveshow giúp anh giành giải thưởng Chương trình của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2024.

Về đời sống riêng, Đỗ Bảo kết hôn với MC Thanh Vân - gương mặt quen thuộc của các chuyên mục Quán âm nhạc và Tiêu điểm 5321. Trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, chị từng hoạt động như một ca sĩ và biên tập viên âm nhạc. Nhạc sĩ chia sẻ, giữa hai vợ chồng luôn tồn tại một sự đồng điệu tự nhiên; nhiều khi không cần nói thành lời, họ vẫn có thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhau.