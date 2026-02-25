Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

(VTC News) -

Tối 28/2 và 1/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) ra mắt khán giả qua chương trình nghệ thuật Thanh âm dưới ánh mặt trời.

Chương trình do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật – tổng đạo diễn; Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo – Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc; Đại tá, TS, NSND Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc; Thượng tá, nghệ sĩ Vũ Đức Tân giữ vai trò giám đốc âm nhạc.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội thông tin về chương trình.

Theo NSND Nguyễn Xuân Bắc, việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội, đồng thời đưa âm nhạc bác học đến gần hơn với đông đảo công chúng. Đây là mô hình kết hợp chặt chẽ giữa tính kỷ luật quân đội và chuẩn mực hàn lâm quốc tế, hướng tới mục tiêu tham gia các diễn đàn nghệ thuật lớn trong và ngoài nước.

Thanh âm dưới ánh mặt trời có thời lượng 105 phút, gồm 3 chương, được xây dựng như một hành trình âm nhạc song hành cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, kết hợp các tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng, sáng tác đương đại và một số kiệt tác thế giới.

Chương I – “Ánh dương soi đường” gồm các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc như Đảng là cuộc sống của tôi, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Đảng đã cho ta cả một mùa xuân…

Chương II – “Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim” tập trung khắc họa hình ảnh người lính qua các tác phẩm như Màu hoa đỏ, Chiều biên giới, Một mùa xuân nho nhỏ…

Chương III – “Thanh âm ngày mới” mở rộng không gian âm nhạc với trích giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới”, chủ đề Cinema Paradiso cùng các ca khúc về khát vọng phát triển của đất nước.

Chia sẻ tại họp báo, Trung tá Đỗ Bảo cho biết chương trình thể hiện rõ khả năng tiếp cận công chúng thông qua cách xử lý ca khúc sinh động. Từ những bài hát có cấu trúc ngắn, các nhạc sĩ sáng tạo thành các tổ khúc, kết hợp với những phần khí nhạc sáng tác mới, tạo nên giá trị riêng phù hợp đặc thù dàn nhạc giao hưởng quân đội.

Trung tá Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội thông tin thêm.

Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, với sự góp mặt của các gương mặt như NSƯT Vũ Thắng Lợi, nhóm OPlus, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương cùng các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội và Hợp xướng MSO.

Để chuẩn bị cho đêm diễn quy mô gần 200 nghệ sĩ, các thành viên đã tập luyện liên tục ngày đêm, gác lại công việc và gia đình. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu phối hợp nhiều đơn vị khiến cường độ làm việc cao gấp nhiều lần so với một concert thông thường.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp và các giọng ca nội lực hứa hẹn mang tới không gian nghệ thuật thính phòng trang trọng, giàu cảm xúc.