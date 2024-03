Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới biểu diễn tại Việt Nam

(VTC News) -

Hòa nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert) được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 21 và 22/4. Biểu diễn trong buổi hòa nhạc là các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille (L’Orchestre de L’Opéra Royalde Versailles) - một trong những dàn nhạc hàng đầu của thế giới thể hiện.

Các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille (L'Orchestre de L'Opéra Royalde Versailles).

Hòa nhạc “Bốn mùa” là đêm diễn mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế mang tên “Musical Seasons 2024 - 2025”, do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức và phối hợp sản xuất với IB Group Việt Nam. Chuỗi chương trình này được thực hiện với mục đích mang lại trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, “Musical Seasons 2024 – 2025” sẽ là cơ hội hiếm hoi để khán giả trong nước có thể tận hưởng những chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tầm cỡ thế giới.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 – 2025” gồm năm dự án. Sau Hoà nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert), tháng 8/2024, những tác phẩm nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Mozart được tuyển chọn kỹ lưỡng để tạo nên Hoà nhạc “Mozart” (The Mozart Concert) do các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre biểu diễn. Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre thành lập từ năm 1982, nằm trong danh sách đề xuất những dàn nhạc hay nhất thế giới.

Ngay trong tháng 9 năm nay, lại một lần nữa khán thính giả được thưởng thức tác phẩm “Bốn mùa” (Four Seasons) của Antonio Vivaditrong hai đêm diễn vở ballet “The Seasons” do các nghệ sĩ đến từ Malandain Ballet Biarritz phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles thực hiện.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 – 2025” sẽ được tiếp nối vào tháng 11/2024 với Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) với Hòa nhạc “Vienna” (The Vienna Concert).

“Musical Seasons” sẽ tạm khép lại bằng vở opera kinh điển “Carmen” của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet do các nghệ sĩ của Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn vào tháng 3/2025, kỷ niệm 150 năm vở opera “Carmen” được công diễn lần đầu tiên.

Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy.

Thời gian qua, Nhà hát Hồ Gươm tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng và đa dạng, có sự góp mặt của các nghệ sĩ danh tiếng quốc tế.

“Trong năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật với sự trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế nhằm mang lại những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật của thế giới đến với khán giả Việt Nam”, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy nói.