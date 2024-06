Làm nhà 3 tầng có được xây tường 10?

(VTC News) -

Tường 10 là gì?

Trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng, tường được phân loại thành hai loại chính là tường 10 và tường 20. Để xác định loại tường nào phù hợp cho nhà 3 tầng, ta cần hiểu rõ về cấu trúc và tính chất kỹ thuật của loại tường này.

Xây dựng tường 10. (Ảnh minh họa: Vinavic)

Tường 10 (hay còn gọi là tường đơn hoặc tường con kiến) thường có độ dày 110mm. Tường 10 có vai trò như một tấm phên, bảo vệ cho công trình. Thường được sử dụng làm tường ngăn chia phòng hoặc không gian, đặc biệt là bên trong ngôi nhà để tiết kiệm diện tích sử dụng cho gia đình. Còn tường bao che công trình và tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì cần sử dụng tường 20.

Vì vậy, tường 10 thường được sử dụng cùng với tường chịu lực (tường 20) trong các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình dân dụng hiện nay, để đảm bảo tính kỹ thuật và yêu cầu về thi công và an toàn của công trình.

Tường 10 có tốc độ thi công nhanh hơn, sử dụng tường 10 cũng giúp tiết kiệm chi phí vật tư, giúp chủ đầu tư tiết kiệm được tiền bạc, thời gian và sức lực. Ngoài ra, tường 10 còn có khả năng thoát nhiệt nhanh hơn. Việc áp dụng tường 10 trong xây dựng cũng giúp tiết kiệm diện tích xây dựng. Bạn có thể tận dụng thêm không gian để căn phòng trở nên rộng rãi hơn nhờ việc sử dụng tường 10.

Nhà 3 tầng xây tường 10 được không?

Câu trả lời là có thể sử dụng tường 10 cho nhà 3 tầng. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể và phù hợp với kết cấu của ngôi nhà. Để đưa ra đánh giá, lựa chọn và nhận định chính xác và phù hợp nhất, cần phải cân nhắc kỹ.

Đối với nhà biệt thự 3 tầng

Thường thì, kết cấu của nhà biệt thự 3 tầng sẽ phức tạp hơn so với nhà phố. Diện tích sử dụng của các công trình nhà biệt thự 3 tầng cũng thường rộng hơn nhiều so với nhà phố. Do đó, yêu cầu về tường chịu lực cũng cao hơn.

Đặc biệt, các công trình nhà biệt thự 3 tầng thường được xây dựng tại các vị trí đất độc lập, ít hoặc không có liên quan đến các công trình khác, do đó không thể dựa vào kết cấu hay tường của các nhà xung quanh. Vì vậy, việc sử dụng tường 10 cho các ngôi nhà biệt thự 3 tầng diện tích rộng là không khả thi.

Do đó, không nên sử dụng tường 10 khi xây dựng tại các vị trí gần tường bao quanh hay tường chịu lực. Tường 10 chỉ nên được sử dụng để phân chia các phòng. Đối với nhà biệt thự 3 tầng có diện tích rộng và kết cấu không dựa vào các công trình khác, thì trường hợp này được các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng tường 10 cho nhà 3 tầng.

Đối với nhà phố 3 tầng

Cấu trúc đơn giản hơn và thường được xây dựng ở khu vực có nhiều công trình đã hoàn thành. Điều này là nhờ vào việc sử dụng lại các tường của các công trình cũ và hệ thống cột chắc chắn để chịu lực chính. Nhờ vậy, những công trình nhà phố 3 tầng có thể áp dụng tường 10 thay cho hệ thống tường chịu lực mà vẫn đảm bảo tính chất kết cấu.

Ngoài ra, việc sử dụng tường 10 còn giúp tiết kiệm diện tích sử dụng trong nhà. Vì vậy, so với biệt thự, nhà phố 3 tầng có thể sử dụng nhiều tường 10 hơn.

Chung quy lại, khi thiết kế và xây dựng nhà phố 3 tầng, nên kết hợp cả hai loại tường. Nếu diện tích nhà hẹp, nên ưu tiên sử dụng tường 10 để tăng diện tích sử dụng và làm cho căn phòng trở nên rộng rãi hơn.