(VTC News) -

Một trong những ngân hàng có mức cho vay mua nhà ưu đãi nhất hiện nay nay là ngân hàng BVBank với mức lãi suất chỉ từ 4,99%/năm. Tuy nhiên, mức ưu đãi này chỉ áp dụng cho 6 tháng đầu tiên, sau đó tăng lên 5,99%/năm cho 9 tháng, 6,49%/năm cho 12 tháng, 7,49% cho 18 tháng và 7,9%/năm cho 24 tháng.

Trong khi đó, đa số các ngân hàng khác mức vay phổ biến dao động trong khoảng 8-10%/năm, áp dụng trong 6-36 tháng đầu tiên.

Techcombank hiện áp dụng gói vay cố định lãi suất 9,5%/năm trong 12 tháng đầu, sau đó tính theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 3,5%.

Lãi suất cho vay mua nhà vẫn neo cao. (Ảnh minh họa)

VIB thì có các gói vay với lãi suất dao động từ 9,5% đến 12%/năm tùy kỳ cố định lãi suất. OCB hiện áp dụng lãi suất 10,75%/năm với các khoản vay mua nhà cố định lãi trong 6 tháng đầu; hoặc 11,5%/năm trong 12 tháng đầu, sau đó tính theo lãi suất cơ sở kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 3,25-3,5%.

MB và ACB hiện thuộc nhóm nhà băng có lãi suất ưu đãi tương đối cạnh tranh, dao động 9-9,5%/năm (MB) và 9,5-10,5%/năm (ACB) áp dụng trong thời gian đầu của khoản vay.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện áp dụng gói vay mua nhà với lãi suất 9,6%/năm, áp dụng trong 6 tháng đầu của gói vay và 10,5%/năm nếu khách vay chọn mức lãi suất cố định 12 tháng đầu. Sau ưu đãi, lãi suất sẽ được thả nổi theo lãi suất tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3% (hoặc tùy chi nhánh).

Tương tự, BIDV hiện đưa ra mức lãi suất vay mua nhà tối thiểu 9,7%/năm áp dụng cho 6 tháng đầu, hoặc 10%/năm cho 12 tháng và lên tới 13,5%/năm với gói kỳ cố định 18 tháng.

VietinBank cũng đã nâng lãi suất gói vay mua nhà, cố định trong 24 tháng, vượt 12%/năm, trong khi Agribank duy trì mức thấp hơn, dao động 8-9,8%/năm.

Theo phân tích từ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), nguyên nhân chính khiến lãi suất vay mua nhà tăng trở lại là chi phí huy động vốn của các ngân hàng gia tăng.

VIS Rating dự báo lãi suất vay mua nhà bình quân năm 2026 có thể cao hơn 3-4 điểm % so với năm trước. Đồng thời, tỷ lệ hấp thụ căn hộ đã giảm xuống 95% trong năm 2025, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của người mua trước áp lực chi phí vốn.

Nhiều người hoãn kế hoạch mua nhà

Lãi suất cho vay mua nhà tăng cao khiến nhiều khách hàng trì hoãn kế hoạch mua nhà. Dữ liệu khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy tỷ lệ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản giảm gần 35% trong quý vừa qua ở cả nhóm đang cân nhắc và chuẩn bị mua.

Trong đó, nhóm "chuẩn bị mua" giảm từ 11% xuống còn 6%, còn nhóm "đang cân nhắc mua" giảm từ 44% xuống 30%. Ngược lại, tỷ lệ người không có nhu cầu mua bất động sản tăng từ 13% lên 39%, phản ánh xu hướng tạm rời khỏi thị trường thay vì chỉ trì hoãn quyết định.

Thời gian ra quyết định mua nhà cũng kéo dài hơn. Chỉ 17% khách hàng dự định giao dịch trong vòng 6 tháng tới, trong khi tỷ lệ có kế hoạch mua trong vòng hai năm tăng từ 57% lên 69%.

Theo One Mount Group, áp lực chính khiến dòng tiền bất động sản chững lại đến từ mặt bằng giá và lãi suất. Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập khiến khả năng tiếp cận ngày càng khó khăn, trong khi lãi vay vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế còn nhiều biến động, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong ngắn hạn.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, việc lãi suất tăng trở lại phản ánh áp lực huy động vốn và cân đối thanh khoản trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu xu hướng này kéo dài, thị trường bất động sản sẽ chịu tác động.

“Người vay mua nhà cần đặc biệt lưu ý đến lãi suất sau ưu đãi và biên độ điều chỉnh. Không nên chỉ nhìn vào mức 8-9% ban đầu mà bỏ qua rủi ro khi lãi suất thả nổi tăng mạnh”, ông Hiếu nói.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, mức lãi suất hiện nay chưa phải quá cao so với giai đoạn 2022 - 2023, khi lãi vay từng vượt mốc 13 - 14%/năm. Tuy nhiên, hiện nay, sau thời gian dài kinh tế gặp khó khăn, thu nhập của người dân phục hồi chậm, chi phí sinh hoạt gia tăng. Do đó, việc lãi suất tăng cũng tạo áp lực tâm lý lớn cho người dân.

Các chuyên gia khuyến nghị, người mua nhà cần tính toán kỹ dòng tiền trong ít nhất 3 - 5 năm đầu. Người dân cần ưu tiên khoản vay có lãi suất cố định dài hơn.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ tỷ lệ vay dưới 50% giá trị tài sản, dự phòng quỹ tài chính tương đương 6 - 12 tháng trả nợ.