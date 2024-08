Lá đu đủ có công dụng gì?

(VTC News) -

Hỗ trợ tiêu hóa

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang The Times of India cho biết, theo Vidhi Chawla, chuyên gia dinh dưỡng Fisico Diet and Aesthetic Clinic: “Các enzym trong lá đu đủ có thể làm giảm các vấn đề tiêu hóa phổ biến như khó tiêu và đầy hơi. Bằng cách làm dịu quá trình tiêu hóa, chúng làm giảm sự khó chịu và cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể".

Giàu enzyme​

Lá đu đủ chứa nhiều loại enzyme, trong đó đáng chú ý nhất là papain và chymopapain. Những enzyme này đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ protein, carbohydrate và chất béo trong hệ thống tiêu hóa, giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Chữa rối loạn kinh nguyệt

Bài viết của TS.BSCKII Trần Ngọc Quế trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, lá đu đủ là phương thuốc tuyệt vời đối với phụ nữ khi có kinh nguyệt, giúp giảm đầy hơi xảy ra trong thời gian bị kinh nguyệt. Thông thường, trà hoặc nước sắc từ lá đu đủ rất hữu ích để điều trị các triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, đau bụng, khó tiêu và buồn nôn.

Lá đu đủ rất tốt cho sức khoẻ

Cân bằng, điều chỉnh lượng đường trong máu

Lá đu đủ thường được sử dụng trong y học dân gian như phương pháp truyền miệng tự nhiên để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy chiết xuất từ lá đu đủ có tác dụng chống oxy hóa và hạ đường huyết. Từ đó, lá đu đủ có thể bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy khỏi bị hư hại.

Chống viêm

Lá đu đủ tươi hoặc các chế phẩm khác nhau của lá đu đủ có thể được sử dụng để khắc phục tình trạng viêm bên trong và bên ngoài cơ thể, ví dụ như phát ban da, đau cơ, đau khớp...

Lá đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng như papain, flavonoid và vitamin E, có lợi ích cho việc chống viêm, giúp làm giảm đáng kể tình trạng viêm và sưng ở bàn chân của bệnh nhân viêm khớp.

Giảm táo bón

Lá đu đủ có giá trị dược liệu rất lớn. Chúng được sử dụng như một thuốc nhuận tràng để điều trị các vấn đề táo bón, bằng cách làm mềm phân và cải thiện nhu động ruột với rất ít tác dụng phụ.

Có thể điều trị triệu chứng sốt xuất huyết

Nước ép lá đu đủ được sử dụng phổ biến nhất để điều trị các triệu chứng liên quan đến sốt xuất huyết. Các triệu chứng thường gặp của bệnh sốt xuất huyết bao gồm sốt, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, phát ban trên da và nôn mửa. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, nó cũng có thể dẫn đến giảm lượng tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu và có thể gây tử vong nếu không được điều trị.

Theo một nghiên cứu, uống chiết xuất lá đu đủ trong trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết có liên quan đến việc tăng số lượng tiểu cầu ngay sau 24 giờ sau đó. Tổng số bạch cầu (WBC) tăng lên đáng kể.

Hỗ trợ giải độc

Lá đu đủ chứa nhiều chất phytochemical, bao gồm flavonoid và alkaloid, hỗ trợ gan xử lý và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chúng cũng kích thích sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường hơn nữa quá trình giải độc.