Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là năm đầu tiên toàn bộ các khâu tổ chức thi được triển khai theo địa giới hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước.

Nếu như kỳ thi năm 2025 vẫn được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố và chỉ công tác chấm thi thực hiện theo địa giới mới sau thời điểm sắp xếp, thì năm nay từ khâu chỉ đạo, in sao đề thi, coi thi đến chấm thi đều được vận hành thống nhất theo mô hình mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử.

TP.HCM có thí sinh lớn nhất cả nước, vận chuyển đề thi gần 200 km

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với 142.899 em, trong đó 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi, huy động hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc mở rộng địa bàn khiến quãng đường vận chuyển đề thi xa nhất tăng từ khoảng 50 km lên gần 200 km. Thành phố xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật và đúng thời gian quy định.

Đứng thứ hai về quy mô là Hà Nội với 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi, huy động hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, coi thi và chấm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm 2025, trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Bộ GD&ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.

Năm nay, TP.HCM có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước với 142.899 người sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT ngày 28/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập, quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn, đầu mối điều hành thay đổi.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, quan tâm chỉ đạo các địa phương có quy mô lớn, địa bàn phức tạp; yêu cầu từng địa phương có kịch bản vận hành chi tiết về điểm thi, nhân sự, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi, giao thông, y tế, điện, nước, thông tin liên lạc và xử lý tình huống bất thường.

"Phải coi phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo là rủi ro trọng yếu của kỳ thi năm nay", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an xây dựng phương án tập huấn chuyên đề về nhận diện thiết bị gian lận mới, kiểm soát vật dụng vào phòng thi.

Về phần mềm, dữ liệu và công bố kết quả thi, theo Phó Thủ tướng, phải thực hiện vận hành thử nghiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt. Bên cạnh đó, việc công bố kết quả sớm là tích cực, nhưng nhanh phải đi cùng chính xác, an toàn; không để xảy ra nghẽn hệ thống, sai lệch dữ liệu, lộ lọt thông tin.

Lần đầu thi hoàn toàn theo Chương trình GDPT 2018

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng là năm đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình GDPT 2018. Thí sinh dự thi 4 môn gồm hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12, thay vì phải thi 6 môn như giai đoạn trước.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Bộ GD&ĐT chỉ sử dụng một loại đề thi duy nhất theo Chương trình GDPT 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình mới.

Đề thi tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường liên hệ thực tiễn, bảo đảm tỷ lệ phân hóa gồm khoảng 40% câu hỏi mức độ nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng.

Trong 17 môn thi, chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi trắc nghiệm với các dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, đúng - sai và trả lời ngắn.

Thay đổi cách tính điểm, mở rộng chuyển đổi số trong tổ chức thi

Một điểm mới của kỳ thi năm nay là tỷ lệ sử dụng kết quả học tập trong quá trình học THPT được tăng lên khi xét công nhận tốt nghiệp, hướng tới đánh giá toàn diện hơn năng lực học sinh thay vì phụ thuộc chủ yếu vào kết quả của kỳ thi cuối cấp.

Bên cạnh đó, thí sinh tiếp tục thực hiện đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và nhiều thủ tục liên quan trên hệ thống quản lý thi trực tuyến của Bộ GD&ĐT, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm bớt giấy tờ, thủ tục hành chính.

Với các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ bằng chứng chỉ theo quy định, điểm miễn thi sẽ không được quy đổi thành điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp như trước.

Thống kê cho thấy môn Lịch sử tiếp tục là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tăng hơn 71.400 em so với năm trước. Vật lý đứng thứ hai với 389.630 thí sinh.

Các môn gắn với định hướng STEM và công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó công nghệ công nghiệp tăng hơn 204%, tin học tăng hơn 142%, công nghệ nông nghiệp tăng hơn 41%. Trong khi đó, một số môn truyền thống như ngoại ngữ, địa lý và sinh học có số lượng thí sinh đăng ký giảm so với năm 2025.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2026 có 570.800 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, tăng 71.443 em so với năm 2025. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, từ 14h ngày 10/6, thí sinh trên cả nước đến điểm thi làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Toán trong 90 phút. Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn, mỗi môn làm bài trong 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả trước ngày 28/6. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7.

Các Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.