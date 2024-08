Kinh nghiệm lái xe đi qua đường ngập nước

(VTC News) -

Dưới đây là một số kinh ngiệm lái xe qua vùng ngập nước

Đánh giá độ sâu của vùng ngập nước khi xe đi qua

Trước tiên phải đánh giá được độ sâu vùng ngập nước. Nhiều lái xe bị ăn “trái đắng” do chủ quan bỏ qua bước này và đã cho xe tiến thẳng vào vùng ngập nước. Kết quả là xe bị thuỷ kích, chết máy giữa đường.

Do đó nếu thấy phía trước là vùng ngập nước nặng hãy cẩn thận đánh giá tình hình trước khi cho xe chạy vào.

Theo thiết kế, mỗi dòng xe có khả năng lội nước khác nhau và tùy thuộc vào vị trí của ống hút gió. Khi mực nước quá gần cổ hút gió có thể bị tràn vào ống hút gió, đi thẳng vào động cơ, khiến động cơ ngưng hoạt động. Do đó ống hút gió càng cao thì nước càng khó lọt vào.

Để đảm bảo an toàn cho xe khi lội qua vùng nước ngập, tốt nhất tài xế nên nắm rõ khả năng lội nước của xe. Do vậy, sau khi đánh giá tình hình, nếu thấy xe có thể an toàn vượt qua vùng ngập nước thì sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Khi lội nước, hãy chú ý đến tốc độ và rà nhẹ chân ga, tuyệt đối không tăng tốc đột ngột, kể cả khi thoát khỏi vùng ngập. (Ảnh minh họa).

Tắt điều hoà

Tài xế nên tắt điều hoà và các thiết bị điện không cần thiết như màn hình DVD, loa trước khi cho xe chạy vào đường ngập nước. Bởi khi bật điều hoà, quạt gió ở khoang máy hoạt động sẽ hút nước đi sâu trong khoang máy. Mặt khác, việc tắt điều hoà còn giúp giảm tải cho động cơ, xe có thể toàn lực tập trung vào lội nước. Sau khi tắt điều hoà, tài xế nên hạ kính xe để không khí lưu thông và theo dõi xe đi qua vùng ngập nước.

Chuyển về số thấp

Bước quan trọng tiếp theo trong khi lái xe qua đường ngập nước là chuyển về số thấp để điều khiển phương tiện, bởi khi xe ở số thấp lực kéo sẽ cao. Với xe hộp số sàn, tài xế nên chuyển về số 1 hoặc 2, còn với xe số tự động, tài xế nên chuyển về số D1 hoặc dùng lẫy chuyển số chuyển về số tay 1 hoặc 2.

Bật đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng

Trước khi lái xe vào đường ngập nước, tài xế nân bật đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng phía trước. Trong trường hợp trời nắng thì chỉ cần bật đèn gầm. Nếu trời âm u, hãy bật luôn đèn cos. Bởi việc bật đèn sẽ giúp lái xe quan sát tốt hơn, đồng thời có thể đánh giá độ nông, sâu của vùng ngập.

Giữ đều ga, không tăng/giảm tốc đột ngột

Để xe chạy qua đường ngập nước không chết máy, tài xế hãy giữ đều ga, chạy tốc độ trung bình, không quá chậm cũng không nhanh. Tuyệt đối không tăng tốc hoặc giảm tốc độ đột ngột khi đi trong vùng ngập nước.

Nếu tăng tốc, đạp thốc ga sẽ tạo ra lực quán tính, làm sóng nước khu vực ngập mạnh lên, nước tràn vào khoang máy thông qua lưới tản nhiệt dẫn đến chết máy giữa đường. Nếu giảm tốc đột ngột, dòng khí xả phía sau không ổn định có thể làm nước tràn vào ống xả, dẫn đến chết máy.

Đặc biệt, khi lái xe qua đường ngập, tuyệt đối không dừng lại giữa đường. Trong trường hợp bất khả kháng, buộc phải dừng như bị kẹt xe thì không được giảm ga mà hãy đạp phanh. Việc đồng thời vừa đạp phanh vừa đạp ga sẽ giúp giữ ga, tránh xe bị chết máy đột ngột giữa đường.

Giữ khoảng cách với xe phía trước

Thông thường khi lái xe trên đường ngập nước sẽ rất bị động, do đó cần giữ khoảng cách với xe phía trước, càng xa càng tốt để có thể xử lý kịp các tình huống bất ngờ. Bởi khi xe lội đường ngập, việc đạp phanh, phanh gấp hay dừng xe giữa vùng ngập là đại kỵ vì hay chết máy.

Từ từ tăng ga khi gần thoát khỏi vùng ngập sâu

Mặc dù gần thoát khỏi vùng ngập nhưng tài xế cũng nên tránh việc tăng ga đột ngột, hãy cẩn trọng tăng ga từ từ để tránh đường trơn trượt và chết máy.

Chạy giữa tâm đường

Ở Việt Nam, hầu hết các loại đường, phần tâm sẽ được xây cao hơn hai bên đường. Do đó khu vực tâm đường nước ngập ít và nông hơn hai bên. Khi lái xe qua đường ngập nặng tài xế nên lưu ý và ưu tiên cho xe đi vào giữa tâm đường nhưng vẫn đảm bảo đúng làn đường để đảm bảo an toàn.

Khi lái xe vào vùng đường ngập, tài xế nên tránh xa các phương tiện bên cạnh, nhất là các xe lớn như xe buýt, xe tải, xe container. Bởi khi tài xế đi gần các xe này, nước sẽ văng sang hai bên dễ tràn vào khoang máy và làm hỏng hóc xe.

Không tắt động cơ khi xe mới đi qua vùng ngập

Tài xế nên giữ gas đều khi điều khiển xe qua vùng ngập và đặc biệt là không tắt động cơ sau khi thoát khỏi vùng ngập, mà tiếp tục nổ máy, di chuyển 10 - 15 phút để nước nếu có đã lọt vào khoang máy nhanh chóng bốc hơi ra ngoài.

Kiểm tra và bảo dưỡng xe sau khi lội nước càng sớm càng tốt

Đi xe qua vùng ngập nước là điều đại kỵ, nhưng khi bắt buộc đi qua, tài xế sau đó cần kiểm tra, bảo dưỡng càng sớm càng tốt. Bởi nước bẩn trên đường ngập dễ gây hại đến sơn xe và gầm xe, vì vậy tài xế nên rửa xe để hạn chế các hỏng hóc bên ngoài.

Đồng thời cần bảo dưỡng hệ thống cơ, hệ thống treo, hệ thống đèn điện để chắc chắn nước không lọt vào bên trong và không gây hại gì cho hệ thống vận hành cho xe.