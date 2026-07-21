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Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: 'Nhà xung quanh sập hết, tôi nghĩ mình chết rồi' Giữa tiếng nhà cửa đổ sập ầm ầm và dòng lũ cuồn cuộn bao vây, anh Quàng Văn Mẩn (49 tuổi) ở Mường Than, Lai Châu đã nghĩ mình không thể sống sót.

Khổ sở quấn khăn quanh người nhiều năm vì căn bệnh da liễu hiếm gặp Mắc bệnh da liễu di truyền hiếm gặp suốt 6 năm, người phụ nữ 54 tuổi luôn phải quấn khăn quanh người để thấm dịch từ các vùng da lở loét, đau rát kéo dài.

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 trong ba năm gần nhất Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 trong ba năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại ASEAN Cup 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Con gì có đầu dê mà mình là ốc? Thế giới câu đố dân gian luôn đầy bất ngờ, bức ảnh minh họa sinh vật mang 'đầu dê thân ốc' độc đáo đang khiến nhiều người tò mò.

Vì sao gọi là rựa mận? Món rựa mận trứ danh bắt nguồn từ cụm từ gốc là "nhựa mận", kết hợp giữa nghệ thuật mô phỏng màu sắc món ăn và đặc trưng phát âm phương ngữ Bắc Bộ.

Phát triển nhà cho thuê ở Hà Nội: Khung giá bao nhiêu là hợp lý? Theo các chuyên gia, việc xây dựng khung giá phải hợp lý thì nhà cho thuê ở Hà Nội mới thực sự đến được với người lao động.

Truyền thuyết voi rống xé trời khóc chủ giữa đêm khuya Giữa những lăng tẩm, cung điện vàng son của Cố đô Huế tồn tại một ngôi miếu mà người dân không thờ vua chúa hay danh tướng, mà thờ những con voi chiến trung nghĩa.

Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce Sáng 21/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.003 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Đi xuống sau nhiều kỳ tăng liên tiếp Lúc 6h ngày 21/7, giá dầu WTI ở mức 82,56 USD/thùng, giảm 2,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 89,22 USD/thùng, giảm 1,97 USD/thùng.

Chủ tịch UEFA tẩy chay chung kết World Cup để phản đối FIFA Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã tẩy chay trận chung kết World Cup sau khi FIFA tạm đình chỉ án treo giờ của cầu thủ Folarin Balogun.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7 nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi vượt 38°C.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Ả Rập Xê-út Lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, ngày 20/7 tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê-út, có hiệu lực ngay lập tức.

Tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1316/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.