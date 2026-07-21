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Xuất bản ngày 21/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 21/07/2026 07:00 AM

Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: 'Nhà xung quanh sập hết, tôi nghĩ mình chết rồi'

(VTC News) -

Giữa tiếng nhà cửa đổ sập ầm ầm và dòng lũ cuồn cuộn bao vây, anh Quàng Văn Mẩn (49 tuổi) ở Mường Than, Lai Châu đã nghĩ mình không thể sống sót.

VTC News
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