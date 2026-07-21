(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/7

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay 21/7 có mây, đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số khu vực xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 27-29°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36°C, khiến cảm giác oi bức gia tăng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Gió trong ngày thổi nhẹ, không khí nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, do tác động của quá trình đối lưu nhiệt, chiều tối và đêm vẫn có khả năng hình thành các cơn mưa dông cục bộ. Dù lượng mưa không lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

Chiều tối đề phòng mưa dông

Bên cạnh nắng nóng ban ngày, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/7 cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như các hoạt động ngoài trời. Gió giật có thể làm gãy cành cây, tốc mái các công trình tạm hoặc làm đổ biển quảng cáo nếu dông mạnh xuất hiện.

Người dân khi phát hiện mây dông kéo đến cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc khu vực trống trải nhằm hạn chế rủi ro do sét đánh và gió mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/7: Nắng nóng 36°C, đề phòng mưa dông

Nắng nóng kéo dài, chỉ số tia UV ở mức cao

Với nền nhiệt cao nhất lên tới 36°C, Hà Nội tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng điển hình của mùa hè. Từ khoảng 10 -15h, cường độ bức xạ mặt trời mạnh khiến chỉ số tia cực tím (UV) có thể ở ngưỡng cao, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Thời tiết oi nóng kết hợp độ ẩm không khí cao khiến cảm giác ngoài trời có thể nóng hơn nhiệt độ thực tế. Đây cũng là điều kiện dễ gây mất nước, say nắng hoặc kiệt sức, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

Khuyến cáo người dân

Để giảm thiểu tác động của thời tiết nắng nóng và mưa dông, người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật diễn biến mới nhất.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, cần chú ý quan sát khi di chuyển vào thời điểm chiều tối vì mặt đường có thể trơn trượt sau mưa. Người lao động ngoài trời nên bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc liên tục dưới nắng gắt và nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới vẫn có xu hướng duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Vì vậy, người dân cần chủ động chuẩn bị các phương án phòng tránh để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, đồng thời bảo vệ sức khỏe trước nền nhiệt cao kéo dài.