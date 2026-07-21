(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay 21/7 duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa với ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°, thấp nhất 24-27°, thời tiết nhìn chung vẫn khá oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành thuộc Nam Bộ, nắng xuất hiện trên diện rộng trong ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam và quá trình đối lưu, từ chiều tối đến đêm có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết miền Nam hôm nay 21/7 nhìn chung khá thuận lợi vào ban ngày khi trời có mây, nắng xuất hiện trên diện rộng. Một số khu vực ghi nhận nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất dao động 32-35°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3 duy trì trong ngày, góp phần làm không khí lưu thông nhưng chưa đủ để giảm cảm giác oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Độ ẩm không khí vẫn ở mức cao, khiến thời tiết trở nên nóng bức hơn so với nhiệt độ thực tế.

Thời tiết TP.HCM nắng nóng ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 21/7: Ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

Dự báo thời tiết Tại TP.HCM hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất 33-35°C. Đây là mức nhiệt khá cao kết hợp với độ ẩm lớn, khiến người dân cảm nhận rõ sự oi bức, đặc biệt trong khoảng thời gian 11-15h.

Đến chiều tối và đêm, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây cấp 2-3 hoạt động ổn định, tuy nhiên trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường và các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông

Mặc dù mưa tại Nam Bộ chủ yếu xảy ra rải rác, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo các hiện tượng cực đoan có thể đi kèm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Đây là những hiện tượng có thể xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất. Gió mạnh có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà tạm hoặc làm đổ các vật dụng ngoài trời. Trong khi đó, sét là nguy cơ lớn đối với người đang làm việc trên đồng ruộng, công trường hoặc di chuyển bằng xe máy.

Các địa phương cũng cần đề phòng tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp nếu mưa dông xảy ra với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe

Trước tình trạng nắng nóng vào ban ngày, người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian 11-15h. Khi phải làm việc ngoài trời, cần bổ sung đầy đủ nước, sử dụng quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và nghỉ ngơi hợp lý để giảm nguy cơ say nắng, mất nước.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, việc theo dõi dự báo thời tiết trước khi di chuyển sẽ giúp chủ động hơn trong trường hợp xuất hiện mưa dông bất ngờ vào cuối ngày.

Ngoài ra, các hộ gia đình nên kiểm tra mái tôn, biển hiệu, cửa sổ và hệ thống thoát nước để hạn chế thiệt hại khi có gió giật mạnh hoặc mưa lớn cục bộ.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động sắp xếp công việc, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.