Hơn 28.000 viên kim cương lậu được hợp thức để tiêu thụ ở Việt Nam thế nào?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do những người nước ngoài điều hành. Trước đó, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng xác minh, lần theo từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu.

Qua đó, họ phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.

Một số bị quan liên quan đến đường dây tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Kết quả điều tra xác định, những kẻ cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi thành viên chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Một số tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 người để làm rõ hành vi phạm tội; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Nổi lên trong đường dây buôn lậu này là Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Bị can Đặng Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam. Với vai trò là giám đốc, Đặng Ngọc Thảo câu kết với những người khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA, được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó, với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo mài mã số GIA khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi làm trái quy định, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.