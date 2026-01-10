Công viên xuống cấp 'lột xác' thành khu vui chơi hiện đại ở Hà Nội

Nhiều khu vui chơi tại công viên Cầu Giấy hiện nay được đánh giá có quy mô và chất lượng tương đương các khu vui chơi trong trung tâm thương mại, vốn là lựa chọn phổ biến của các gia đình trẻ tại Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lệ, người dân phường Cầu Giấy cho biết: “Tại công viên các trò chơi đa dạng, thiết kế an toàn, không gian lại rộng rãi, thoáng mát nên gia đình tôi thường xuyên đưa con ra đây vui chơi thay vì phải vào trung tâm thương mại như trước”.