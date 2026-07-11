Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh

Từng nhiều năm nằm trong quy hoạch nhưng chậm triển khai, dự án Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông đang có những chuyển động mới sau gần ba thập kỷ. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm 2027, trở thành một trong những công viên đô thị quy mô lớn của Thủ đô.