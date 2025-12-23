Vì sao đường du lịch ven đầm nước lợ nổi tiếng ở miền Trung sạt lở, xuống cấp?

Đầm Lập An (hay còn được gọi là Đầm An Cư, Vụng An Cư hoặc Đầm Lăng Cô) là một đầm nước lợ nằm ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) dưới khối núi Hải Vân – Bạch Mã với diện tích mặt nước là 16,47km2. Đây là một trong những đầm phá tiêu biểu của miền Trung với vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng.