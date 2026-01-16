Nhóm người nước ngoài thuê biệt thự ở Hà Nội để lừa đảo qua mạng

Ngày 15/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn thành phố.

Nhóm người nước ngoài và tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, gồm: 3 quốc tịch Nigeria, 5 Pakistan, 7 Hàn Quốc và 2 Trung Quốc. Các hành vi vi phạm chủ yếu sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, tại căn BT1-D64 và BT1-D25 Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, lực lượng chức năng phát hiện 9 người nước ngoài (7 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu.

Qua khai thác, 7 người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của 2 người Trung Quốc.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử, gồm 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Mở rộng khai thác, nhóm người nước ngoài trên khai nhận tạm trú tại địa chỉ Căn hộ 3215 Toà SA1 KĐT Vinsmart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Tổ công tác đã kiểm tra địa chỉ trên phát hiện 7 quyển hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của số người nước ngoài trên. Đáng chú ý một đối tượng Trung Quốc có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu để gây khó khăn cho công tác xác minh.

Tổ công tác cũng kiểm tra tại phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị phát hiện 8 người nước ngoài (3 người Nigeria, 5 người Pakistan) sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên 1 năm.

Nhóm này không có thông tin khai báo tạm trú tại Cơ sở lưu trú Yên Hòa Motel (địa chỉ số 1 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên), Cơ sở lưu trú Phương Anh (địa chỉ Số 2/11/236 Âu Cơ, phường Hồng Hà) và Cơ sở lưu trú tại địa chỉ 282 Đại Đồng, xã Quảng Bị.