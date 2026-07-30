Câu hỏi của bố giúp nam sinh trường Y bình tĩnh cứu người giữa bãi biển

(VTC News) -

Chiều 29/7, tại bãi biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Tuấn Hùng, sinh viên khóa QH2024YA, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng người dân và lực lượng công an cứu sống người đàn ông bị đuối nước.

Khoảng 16h10, trong lúc cùng gia đình tham quan bãi biển, Hùng và em trai thấy nhiều cán bộ công an tập trung ở khu vực bờ nước. Cả hai lập tức chạy tới thì phát hiện nhiều người đang vây quanh người đàn ông vừa được đưa từ dưới biển lên.

Hùng thấy một người đang ép tim cho nạn nhân nhưng thao tác chưa đúng kỹ thuật. Lần đầu đối mặt ca cấp cứu thực tế, nam sinh không tránh khỏi bối rối, chần chừ vài giây.

Đúng lúc ấy, bố Hùng chạy đến và hỏi: “Họ làm đúng kỹ thuật không con?”. Câu hỏi ngắn khiến cậu lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Tôi không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ biết phải làm ngay những gì mình đã được học”, Hùng kể.

Nam sinh nhanh chóng thay người đang ép tim, trực tiếp thực hiện hồi sức tim phổi. Theo hướng dẫn của Hùng, một người dân hỗ trợ thổi ngạt, trong khi lực lượng công an giải tỏa đám đông để tạo không gian cho việc cấp cứu.

Sau nhiều phút kiên trì ép tim kết hợp khoảng 2-3 chu kỳ hô hấp nhân tạo, người đàn ông bất ngờ ho sặc, tống nước ra ngoài và bắt đầu tự thở.

Nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu hồi phục, Hùng giảm lực ép tim rồi dừng lại để kiểm tra mạch, nhịp thở và ý thức. Người đàn ông có thể trả lời những câu hỏi đơn giản, tự mở miệng để kiểm tra đường thở và làm theo hướng dẫn.

Hùng và người đàn ông bị đuối nước chụp tại bệnh viện. (Ảnh: NVCC)

Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn để tiếp tục điều trị.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Hùng liên tục theo dõi mạch, hô hấp và trò chuyện với bệnh nhân để đánh giá tình trạng tỉnh táo.

Khi đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu. Sau thăm khám, ê-kíp xác nhận chức năng tim và phổi của nạn nhân đã ổn định.

“Đến lúc nghe bác sĩ nói tim và phổi của bệnh nhân đều ổn định, tôi mới thực sự thở phào”, Hùng chia sẻ.

Sau khi hoàn tất việc bàn giao và tường trình, Hùng mới biết người đàn ông đi biển một mình, không có người thân ở bên khi gặp nạn.

Hùng cho biết đây là lần đầu trực tiếp cấp cứu một người ngoài thực tế. Trước đó, cậu chỉ được thực hành kỹ năng hồi sức tim phổi trên mô hình trong quá trình học tại trường.

“Nếu lúc đó mình chần chừ thêm, có lẽ cơ hội của bệnh nhân sẽ ít đi. May mắn là những gì được học đã giúp tôi đủ bình tĩnh để cứu người”, nam sinh nói.