Bắt 'nữ quái' cầm đầu nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ việc dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Theo đó, nhóm người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Phạm Văn Mặc (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ).

Theo cơ quan công an xác định, trong nhóm bị tạm giam, Huỳnh Thị Bích Thủy giữ vai trò cầm đầu. Thủy còn trực tiếp cướp giật dây chuyền trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Riêng Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để cướp giật tài sản. Huỳnh Thị Bích Thanh giữ nhiệm vụ tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây được giao nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn dễ dàng ra tay.

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, nhất là vào ngày lễ, cuối tuần. Từ đó, nhóm đối tượng đã lợi dụng tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của khách tham quan.

Các đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể.

Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện, nghi ngờ người đứng kế phía sau, nhưng lúc này tang vật đã được chuyền tay sang những người trong nhóm, nên gây khó khăn cho việc phát hiện xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền khi đang tham quan tại khu vực này. Hình ảnh cho thấy một nhóm người bất ngờ vây quanh, tạo cảnh chen lấn đông người.

Lợi dụng lúc nạn nhân bị cuốn vào đám đông, một người nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nữ du khách. Toàn bộ hành vi diễn ra chỉ trong vài giây, sau đó nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khi nắm được thông tin vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh khẩn trương xác minh, truy xét.