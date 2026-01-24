Bắt 8 người nước ngoài trong đường dây ma túy ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có 8 người Hàn Quốc, 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Nhóm tội phạm trên bị triệt phá trong cao điểm Công an TP.HCM trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt xóa đường dây mua bán trái phép cần sa thông qua không gian mạng. Hàng chục người bị phát hiện, mời làm việc để phục vụ điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, toàn bộ những người trong nhóm này đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,2 kg cần sa và 139 thiết bị thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa.

Công an TP.HCM cho biết thêm trong cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy.

Hoạt động này thể hiện quan điểm nhất quán của Công an TP.HCM trong việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh, du lịch để vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

TP.HCM kiên quyết hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030. Thành phố đang triển khai đồng bộ chiến lược "3 giảm - 5 tăng", là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. 5 tăng gồm tăng hiệu quả lãnh đạo; tăng hiệu lực tổ chức thực hiện; tăng kiểm tra, giám sát; tăng nguồn lực và đặc biệt là tăng ứng dụng chuyển đổi số.

TP.HCM đang triển khai đồng loạt các giải pháp căn cơ, với mục tiêu năm 2026 có 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan trên địa bàn không có ma túy.

Đến năm 2029, 100% xã, phường, khu phố trên toàn thành phố đạt tiêu chí "địa bàn không ma túy".

Đến năm 2030, TP.HCM sẽ là thành phố không có ma túy.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, giai đoạn 2020-2025, TP.HCM đã phát hiện, xử lý gần 10.000 vụ án ma túy với hơn 25.000 đối tượng; thu giữ khối lượng rất lớn ma túy tổng hợp, heroin, vũ khí và phương tiện phạm tội.

Đến giữa tháng 12/2025, toàn thành phố có hơn 25.000 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện.

Trong đó, trên 67% sử dụng ma túy các loại. Hơn 12.000 người nghiện vẫn sinh hoạt ngoài xã hội, được xác định là "nguồn cầu" lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác.