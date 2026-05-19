Lừa nhiều người 'chạy' hồ sơ xây dựng, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam Trần Quang Vũ (sinh năm 1973, ngụ phường Tân Định, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình và xác minh, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Các trinh sát và điều tra viên đã tập trung thu thập chứng cứ, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các thủ tục tố tụng với Trần Quang Vũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Quang Vũ thành lập Công ty CP Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long do Vũ làm giám đốc, sau này đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Vũ tiếp cận nhiều bị hại, trong đó có bà Nguyễn Hoàng M. và ông Lê Hồng P., đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các dự án nhà ở, công trình thương mại và xây dựng.

Để tạo lòng tin, Vũ sử dụng pháp nhân công ty ký kết các hợp đồng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Vũ móc nối với những người khác để làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước.

Những tài liệu giả này sau đó được cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Tin giấy tờ là thật, nhiều cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền hoặc giao tài sản cho những kẻ lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, Vũ cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1983, ngụ phường An Khánh, TP.HCM) có liên quan vụ án. Phòng Cảnh sát kinh tế kêu gọi người này nhanh chóng ra trình diện, tự giác đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Công an TP.HCM cũng đề nghị những ai là bị hại của Trần Quang Vũ liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức, Đội 4/PC03 qua số điện thoại 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng những kẻ tự xưng có quan hệ hoặc cam kết “lo thủ tục nhanh” để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.