Lừa người quen góp vốn mua đất, chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Ngày 7/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Lê Duy Dũng bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lê Duy Dũng rủ anh N.T.V. (trú đường Phạm Cự Lượng, TP Đà Nẵng) cùng góp vốn mua một thửa đất số 253 (tạm) thuộc tổ 183, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ), với giá 800 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền góp vốn từ anh V., Dũng không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, đến tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn của mình cho anh V. với giá 1,2 tỷ đồng. Tiếp đến, ngày 24/10/2019, Dũng cam kết sẽ đứng ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nêu trên với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng và hứa trong vòng 2 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho anh V.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, anh V. đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để Dũng thực hiện việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng tiếp tục sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của anh V. là 2,7 tỷ đồng.

Tháng 3 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú TP.HCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng khu vực tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên hai bên có quan hệ quen biết, thân thiết từ lâu.

Năm 2023, trong một lần về quê, ông N. và Hải thỏa thuận cùng góp vốn mua một thửa đất kèm nhà ở để đầu tư. Hai bên thống nhất mua thửa đất diện tích 131,9 m², là đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Do tin tưởng nhau, ông N. đồng ý để Nguyễn Văn Hải đứng tên trên giấy tờ quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền giải quyết nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N.

Sau khi nhận tiền, Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ riêng, khiến người góp vốn bị thiệt hại số tiền lớn.