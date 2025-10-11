Lừa bán đất trên giấy được hơn 3,5 tỷ đồng, ‘nữ quái’ bỏ trốn đi làm công nhân

(VTC News) -

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú tại xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Thị Huyền bị khởi tố sau khoảng 4 tháng lẩn trốn, làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.H. (sinh năm 1983, trú tại TP Hà Nội), tố cáo Huyền có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mua bán đất đai. Sau khi nhận tiền, Huyền bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với bị hại.

"Nữ quái" Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Vào cuộc điều tra, đầu tháng 10/2025, trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Trần Thị Huyền đang làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh) và đã triệu tập đối tượng về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, chị L.T.H. quen biết Huyền và cùng hợp tác trồng nho trên phần đất ruộng của gia đình Huyền tại khu vực Ao Vối, thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (nay là thôn Đặng Đinh, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên).

Để có tiền tiêu xài, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khu đất ruộng xung quanh vườn nho hiện đang có giá 77 triệu đồng/sào (diện tích 360m²) để chị H. chuyển tiền nhờ mua đất.

“Nữ quái” Huyền đề nghị đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lý do chị H. không phải người địa phương nên khó làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Huyền hứa khi nào chị H. có nhu cầu, sẽ làm thủ tục sang tên lại.

Do có nhu cầu mở rộng quy mô vườn nho, chị H. nhờ Huyền đứng ra giao dịch mua đất ruộng và trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, nhiều lần chuyển cho Huyền tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không thực hiện việc mua đất như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi mất khả năng chi trả, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những người từng bị Trần Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ, trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.