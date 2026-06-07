Khởi tố chủ thương hiệu vải áo dài Đất Lành vì dùng AI sao chép thiết kế

Thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành, để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp của Bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị", đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Tác phẩm đã được công bố rộng rãi qua các sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang và truyền thông.

Bị can Hoàng Thị Bích Ngọc (bên trái), chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành bị khởi tố, để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được bảo hộ, chưa được chủ sở hữu cho phép, bà Hoàng Thị Bích Ngọc (sinh năm 1986, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vẫn sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập trên.

Bà sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế phục vụ sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài mang thương hiệu Đất Lành.

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” để bán cho khách hàng dưới nhiều hình thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quá trình điều tra xác định, hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại, có bộ phận thiết kế, kinh doanh, sản xuất, máy móc công suất lớn, kho vận và kế toán.

Bà Ngọc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến và hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp để quảng bá trên không gian mạng và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty Trách nhiệm hữu hạn In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp nhằm che giấu hành vi, đối phó cơ quan chức năng.

Việc xử lý hình sự triệt để hành vi xâm phạm quyền tác giả thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP.HCM trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.