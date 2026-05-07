A05 phối hợp Cục Bản quyền tác giả tăng cường chống vi phạm bản quyền số

Chiều 7/5, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn năm 2026-2029.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 cho biết, việc tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị không chỉ là thực hiện trách nhiệm trong giai đoạn mới mà còn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác bảo vệ quyền tác giả trên không gian mạng.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh môi trường số ngày càng mở và dữ liệu liên tục dịch chuyển xuyên biên giới, các vấn đề liên quan đến bản quyền đối với tác phẩm số xuyên biên giới đang trở thành thách thức lớn, thu hút sự quan tâm của cả trong nước và quốc tế.

Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hai đơn vị đã duy trì quá trình phối hợp chặt chẽ trong thời gian dài, đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình hợp tác cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số.

Việc tăng cường bảo vệ bản quyền không chỉ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trên không gian mạng mà còn tạo động lực để đội ngũ sáng tạo yên tâm cống hiến, phát triển các sản phẩm nội dung chất lượng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dùng trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến quyền tác giả.

Trung tướng Lê Xuân Minh kỳ vọng, sau Lễ ký kết, hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm bản quyền trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, ổn định và đáng tin cậy. Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, vấn đề bảo vệ dữ liệu và bản quyền số đang đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi sự phối hợp chủ động, chặt chẽ và linh hoạt hơn để ứng phó hiệu quả.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam Trần Hoàng chia sẻ tại buổi lễ, dù hai đơn vị đã có thời gian dài phối hợp chặt chẽ, lễ ký kết hôm nay tạo sự chính danh để các đơn vị có thể tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt khi vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang là một trong những điểm nhức nhối.

Ông Trần Hoàng cho biết, hai đơn vị đã xây dựng nội dung cụ thể, chuẩn bị kỹ các vấn đề ký kết hợp tác.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong công tác tuyên truyền bảo vệ bản quyền trên môi trường không gian mạng, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, thực hiện tốt đợt cao điểm về phòng, chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Hai đơn vị phối hợp hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay có những vấn đề mới phát sinh, cần có các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ để làm cơ sở pháp lý đấu tranh với các đối tượng vi phạm bản quyền...

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam Trần Hoàng ký kết chương trình phối hợp.

Với kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Trần Hoàng hy vọng sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ với việc chống vi phạm bản quyền, và có kết quả cụ thể thời gian tới.

Chương trình phối hợp công tác giữa hai Cục trong việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng số bao gồm các nội dung sau: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, đề tài về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số;

Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý, thực thi pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số;

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung Chương trình phối hợp tại các địa phương; Phối hợp trong các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền; khuyến khích hoạt động sáng tạo; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và thụ hưởng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng hợp pháp trên không gian mạng; góp phần phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.